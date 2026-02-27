Wymieszaj z wodą i nałóż na zmarszczki wokół ust. W 30 minut skóra będzie napięta niczym po wizycie na botoksie. Wypełnia bruzdy i ujędrnia skórę wokół ust

Czym są i jak powstają zmarszczki wokół ust?

Zmarszczki to jeden z procesów starzenia się skóry. Jest on nieodwracalny i nie można go zatrzymać. Pielęgnacja oraz masaże twarzy mogą skutecznie spowolnić procesy powstawania zmarszczek. Kosmetolodzy jak mantra powtarzają, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Oznacza to, że lepiej jest stosować pielęgnacje przeciwzmarszczkową prewencyjnie zanim pojawią się pierwsze bruzdy niż niwelować istniejące już zmarszczki. Pierwsze kosmetyki przeciwzmarszczkowe powinno się stosować już po 30-tym roku życia. To właśnie wtedy zwalniają procesy produkcyjne skóry. Zaczyna ona produkować coraz mnie kolagenu i innych składników odpowiedzialnych za napięcie oraz jędrność skóry.

Zmarszczki wokół ust to typowe bruzdy mimiczne. Powstają one na skutek intensywnej mimiki twarzy, palenia papierosów oraz częstego picia przez słomkę. Mogą pojawić się już w młodym wieku. Zmarszczki wokół ust wpływają na wygląd twarzy sprawiając, że buza staje się mniej przyjazna i apatyczna. W walce ze zmarszczkami wokół ust skuteczna jest dobrze dobrana pielęgnacja. To przede wszystkim retinole. peptydy oraz nawilżanie skóry. Skutecznym sposobem minimalizowania bruzd są także masaże twarzy.

Wymieszaj ze sobą te dwa produkty i aplikuj na skórę wokół ust. Wygładza zmarszczki w 30 minut

Niektóre domowe sposoby działają natychmiastowo. Odżywiają oraz napinają skórę co daje wizualny efekt zmniejszonych zmarszczek. Tego rodzaju naturalne sposoby mogą stanowić świetnie uzupełnienie profesjonalnej kuracji. Pamiętaj tylko, że samodzielnie przygotowywane kosmetyki należy zużywać na bieżąco. Nie posiadają one w składzie konserwantów, które przedłużają ich świeżość i bardzo szynko namnażają się w nich bakterie.

Prawdziwym hitem kuracji przeciwzmarszczkowej jest maseczka z zielonego ogórka oraz kurzego jajka. Ogórka pokrój w małe kawałeczki i zmiksuj go, aby powstał sok. Na koniec dodać kurze białko i całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na skórę wokół ust i trzymaj ją przez około 30 minut. Po tym czasie zmyj ją wodą. Połączenie ogórka oraz kurzego jajka skutecznie napina skórę oraz ją odżywia. Natychmiastowo daje to efekt zmniejszonych bruzd. Kurze białko to działający lifting skóry, a także sposób na zmniejszenie widoczności porów. Ogórek to z kolei odżywienie i regeneracja skóry. Stosuj taką maseczkę regularnie, jako uzupełnienie swojej pielęgnacji, a zmarszczki będą wygładzone i mniej widoczne.