Etro Flux – fuzja sztuki i natury

Rytmiczny puls życia wybrzmiewa w niemal onirycznej przestrzeni, w której ikoniczne printy i faktury ETRO układają się w dynamiczną, pełną ruchu kompozycję. Kampania powstała z dialogu między dyrektorem kreatywnym Marco De Vincenzo a artystą i projektantem przestrzeni Davidem Curtis-Ringiem - to spotkanie dwóch twórczych osobowości, osadzone w świecie, który łączy organiczne formy z bardziej teatralnym podejściem do obrazu.

i Autor: ETRO/ Materiały prasowe