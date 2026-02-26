Etro Flux – fuzja sztuki i natury

Ważnym elementem tej wizji są multisensoryczne krajobrazy autorstwa Curtis-Ringa, które w naturalny sposób oddają zmienny, ewoluujący charakter kolekcji.
W sezonie wiosna - lato 2026 ETRO prezentuje nową kolekcję okularów przeciwsłonecznych i opraw korekcyjnych – projekty, które oddają hołd dziedzictwu włoskiego domu mody, jednocześnie wprowadzając bardziej współczesny, wyrazisty ton.
Kolekcja opiera się na wyrafinowanej nowoczesności – charakterystyczna tożsamość marki zostaje przełożona na dopracowane sylwetki, podkreślone precyzją wykonania, szlachetnymi materiałami i nieoczywistą, autorską paletą kolorów