Etro Flux – fuzja sztuki i natury

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-26 15:42

Rytmiczny puls życia wybrzmiewa w niemal onirycznej przestrzeni, w której ikoniczne printy i faktury ETRO układają się w dynamiczną, pełną ruchu kompozycję. Kampania powstała z dialogu między dyrektorem kreatywnym Marco De Vincenzo a artystą i projektantem przestrzeni Davidem Curtis-Ringiem - to spotkanie dwóch twórczych osobowości, osadzone w świecie, który łączy organiczne formy z bardziej teatralnym podejściem do obrazu.

ETRO

i

Autor: ETRO/ Materiały prasowe

Ważnym elementem tej wizji są multisensoryczne krajobrazy autorstwa Curtis-Ringa, które w naturalny sposób oddają zmienny, ewoluujący charakter kolekcji.

W sezonie wiosna - lato 2026 ETRO prezentuje nową kolekcję okularów przeciwsłonecznych i opraw korekcyjnych – projekty, które oddają hołd dziedzictwu włoskiego domu mody, jednocześnie wprowadzając bardziej współczesny, wyrazisty ton.

Kolekcja opiera się na wyrafinowanej nowoczesności – charakterystyczna tożsamość marki zostaje przełożona na dopracowane sylwetki, podkreślone precyzją wykonania, szlachetnymi materiałami i nieoczywistą, autorską paletą kolorów

ETRO

i

Autor: ETRO/ Materiały prasowe
ETRO

i

Autor: ETRO/ Materiały prasowe
ETRO

i

Autor: ETRO/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki