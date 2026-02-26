Moda na wiosnę zmienia oblicze! The Spring Edit to coś więcej niż kampania

Nowy sezon to dla PRM moment redefinicji. The Spring Edit powstało jako świadomie skonstruowana opowieść wizualna, w której kluczową rolę odgrywają kolory, praca z proporcją oraz warstwowość, która buduje indywidualny styl. To podejście bliższe do tworzenia wystawy niż tradycyjnego myślenia o retailu.
Wiosenna odsłona przynosi zestawienie wyrazistych akcentów i lekkich struktur, które można swobodnie łączyć, tworząc własną interpretację. Paleta pozostaje klarowna, ale nasycona, a sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.
Nowa kompozycja sezonu
The Spring Edit nie koncentruje się na jednym dominującym trendzie, zamiast tego proponuje kilka subtelniejszych zjawisk, które razem definiują nową sezonowość.
- Nowa warstwowość – lżejsza, bardziej użytkowa. Warstwy nie służą już tylko budowaniu sylwetki, ale pozwalają reagować na zmienność dnia i stylu życia.
- Kolor jako akcent, nie dominanta – paleta pozostaje klarowna i użytkowa. Pojawiają się nasycone, punktowe barwy, które działają jak element kompozycji, a nie total look.
- Miękka architektura ubioru – konstrukcja staje się widoczna, lecz nie sztywna, sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.
- Codzienność z elementem kolekcjonerskim – ubrania i dodatki wyglądają jak obiekty wybrane świadomie, niemal kuratorsko, a nie sezonowo wymieniane.
Selekcja jako narracja opowieści
Nowym, szczególnie istotnym głosem w kampanii jest marka Jean Paul Gaultier. Jej charakterystyczna ekspresja projektowa, odwaga konstrukcji i zmysłowe podejście do ciała wprowadzają do selekcji wyraźnie mocniejszy rytm.
W nowej kampanii pojawiają się również marki, które od lat współtworzą estetyczny fundament PRM:
- Y-3 rozwija dialog sportu z architektoniczną dyscypliną projektowania, łącząc funkcjonalność z konceptualnym podejściem do sylwetki.
- Drôle de Monsieur wnosi europejską wrażliwość i narracyjność, gdzie klasyka spotyka się z nowoczesnym detalem.
- Our Legacy proponuje skandynawskie spojrzenie na materiał i konstrukcję, redefiniując codzienną garderobę.
Wyraźniejsze, bardziej eksperymentalne akcenty budują marki:
- Rick Owens DRKSHDW, który operuję surową, graficzną linią i alternatywnym podejściem do użytkowości poprzez charakterystyczną, niemal architektoniczną formę.
- MM6 Maison Margiela wnosi do selekcji język dekonstrukcji przefiltrowany przez współczesny, miejski kontekst. Projekty marki bawią się proporcją oraz detalem, które stały się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych kodów.
- W marce Maison Mihara Yasuhiro kluczowa jest projektowa swoboda oraz świadoma zabawa formą - sylwetki zyskują nieoczywisty charakter, a klasyczne elementy garderoby zostają przekształcone w zaskakujące warianty.
- Café Kitsuné w naturalny sposób łączy modę z muzyką i kulturą codzienności, wprowadzając do kolekcji lekkość oraz lifestyle’owy wymiar, który wykracza poza sam produkt.
- Axel Arigato reprezentuje współczesny, cyfrowo świadomy minimalizm, oparty na czystych liniach i precyzyjnie zaprojektowanych detalach.
- Carhartt WIP odwołuje się do autentycznego dziedzictwa workwearu, przekładając jego trwałość i funkcjonalność na język współczesnej kultury miejskiej.
- adidas Originals przypomina o sile ikon sportowego designu, które nieustannie zyskują nowe znaczenia w modowych inspiracjach.
Kampania The Spring Edit podkreśla jednocześnie, że PRM to nie tylko platforma modowa. Materialnym wyrazem tej filozofii jest Concept Store w Fabryce Norblina – przestrzeń łącząca historyczną tkankę architektoniczną z nowoczesnym podejściem do ekspozycji i kuratorstwa. To nie tylko sklep, lecz środowisko spotkań i wymiany idei, gdzie moda funkcjonuje w dialogu z muzyką, sztuką i designem.
W tym ujęciu The Spring Edit staje się czymś więcej niż sezonową kampanią. To kolejny rozdział w budowaniu przez PRM świadomej, wielowymiarowej narracji o stylu jako doświadczeniu, a nie wyłącznie produkcie.