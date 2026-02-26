Moda na wiosnę zmienia oblicze! The Spring Edit to coś więcej niż kampania

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-26 14:08

The Spring Edit to kampania, w której sezon nie jest jedynie zmianą kolekcji, lecz starannie zaprojektowaną historią - zestawieniem marek, estetyk i emocji, które razem wyznaczają kierunek na nadchodzące miesiące. PRM tworzy przestrzeń, w której każdy element ma znaczenie, a styl staje się doświadczeniem łączącym modę, sztukę i kulturę.

PRM

i

Autor: PRM/ Materiały prasowe

Nowy sezon to dla PRM moment redefinicji. The Spring Edit powstało jako świadomie skonstruowana opowieść wizualna, w której kluczową rolę odgrywają kolory, praca z proporcją oraz warstwowość, która buduje indywidualny styl. To podejście bliższe do tworzenia wystawy niż tradycyjnego myślenia o retailu.

Wiosenna odsłona przynosi zestawienie wyrazistych akcentów i lekkich struktur, które można swobodnie łączyć, tworząc własną interpretację. Paleta pozostaje klarowna, ale nasycona, a sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.

Nowa kompozycja sezonu

The Spring Edit nie koncentruje się na jednym dominującym trendzie, zamiast tego proponuje kilka subtelniejszych zjawisk, które razem definiują nową sezonowość.

  • Nowa warstwowość – lżejsza, bardziej użytkowa. Warstwy nie służą już tylko budowaniu sylwetki, ale pozwalają reagować na zmienność dnia i stylu życia.
  •  Kolor jako akcent, nie dominanta – paleta pozostaje klarowna i użytkowa. Pojawiają się nasycone, punktowe barwy, które działają jak element kompozycji, a nie total look.
  •  Miękka architektura ubioru – konstrukcja staje się widoczna, lecz nie sztywna, sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.
  •  Codzienność z elementem kolekcjonerskim – ubrania i dodatki wyglądają jak obiekty wybrane świadomie, niemal kuratorsko, a nie sezonowo wymieniane.

Selekcja jako narracja opowieści

Nowym, szczególnie istotnym głosem w kampanii jest marka Jean Paul Gaultier. Jej charakterystyczna ekspresja projektowa, odwaga konstrukcji i zmysłowe podejście do ciała wprowadzają do selekcji wyraźnie mocniejszy rytm.

 W nowej kampanii pojawiają się również marki, które od lat współtworzą estetyczny fundament PRM:

  • Y-3 rozwija dialog sportu z architektoniczną dyscypliną projektowania, łącząc funkcjonalność z konceptualnym podejściem do sylwetki.
  • Drôle de Monsieur wnosi europejską wrażliwość i narracyjność, gdzie klasyka spotyka się z nowoczesnym detalem.
  • Our Legacy proponuje skandynawskie spojrzenie na materiał i konstrukcję, redefiniując codzienną garderobę.

Wyraźniejsze, bardziej eksperymentalne akcenty budują marki:

  • Rick Owens DRKSHDW, który operuję surową, graficzną linią i alternatywnym podejściem do użytkowości poprzez charakterystyczną, niemal architektoniczną formę.
  • MM6 Maison Margiela wnosi do selekcji język dekonstrukcji przefiltrowany przez współczesny, miejski kontekst. Projekty marki bawią się proporcją oraz detalem, które stały się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych kodów.
  • W marce Maison Mihara Yasuhiro kluczowa jest projektowa swoboda oraz świadoma zabawa formą - sylwetki zyskują nieoczywisty charakter, a klasyczne elementy garderoby zostają przekształcone w zaskakujące warianty.
  • Café Kitsuné w naturalny sposób łączy modę z muzyką i kulturą codzienności, wprowadzając do kolekcji lekkość oraz lifestyle’owy wymiar, który wykracza poza sam produkt.
Selekcję uzupełniają brandy definiujące nowoczesny komfort i funkcjonalność:
  • Axel Arigato reprezentuje współczesny, cyfrowo świadomy minimalizm, oparty na czystych liniach i precyzyjnie zaprojektowanych detalach.
  •  Carhartt WIP odwołuje się do autentycznego dziedzictwa workwearu, przekładając jego trwałość i funkcjonalność na język współczesnej kultury miejskiej.
  •  adidas Originals przypomina o sile ikon sportowego designu, które nieustannie zyskują nowe znaczenia w modowych inspiracjach.

Kampania The Spring Edit podkreśla jednocześnie, że PRM to nie tylko platforma modowa. Materialnym wyrazem tej filozofii jest Concept Store w Fabryce Norblina – przestrzeń łącząca historyczną tkankę architektoniczną z nowoczesnym podejściem do ekspozycji i kuratorstwa. To nie tylko sklep, lecz środowisko spotkań i wymiany idei, gdzie moda funkcjonuje w dialogu z muzyką, sztuką i designem.

 W tym ujęciu The Spring Edit staje się czymś więcej niż sezonową kampanią. To kolejny rozdział w budowaniu przez PRM świadomej, wielowymiarowej narracji o stylu jako doświadczeniu, a nie wyłącznie produkcie.

PRM

i

Autor: PRM/ Materiały prasowe
PRM

i

Autor: PRM/ Materiały prasowe
PRM

i

Autor: PRM/ Materiały prasowe
PRM

i

Autor: PRM/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki