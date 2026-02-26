Moda na wiosnę zmienia oblicze! The Spring Edit to coś więcej niż kampania

Nowy sezon to dla PRM moment redefinicji. The Spring Edit powstało jako świadomie skonstruowana opowieść wizualna, w której kluczową rolę odgrywają kolory, praca z proporcją oraz warstwowość, która buduje indywidualny styl. To podejście bliższe do tworzenia wystawy niż tradycyjnego myślenia o retailu.

Wiosenna odsłona przynosi zestawienie wyrazistych akcentów i lekkich struktur, które można swobodnie łączyć, tworząc własną interpretację. Paleta pozostaje klarowna, ale nasycona, a sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.

Nowa kompozycja sezonu

The Spring Edit nie koncentruje się na jednym dominującym trendzie, zamiast tego proponuje kilka subtelniejszych zjawisk, które razem definiują nową sezonowość.

Nowa warstwowość – lżejsza, bardziej użytkowa. Warstwy nie służą już tylko budowaniu sylwetki, ale pozwalają reagować na zmienność dnia i stylu życia.

Kolor jako akcent, nie dominanta – paleta pozostaje klarowna i użytkowa. Pojawiają się nasycone, punktowe barwy, które działają jak element kompozycji, a nie total look.

Miękka architektura ubioru – konstrukcja staje się widoczna, lecz nie sztywna, sylwetki balansują między komfortem a zdecydowaną formą.

Codzienność z elementem kolekcjonerskim – ubrania i dodatki wyglądają jak obiekty wybrane świadomie, niemal kuratorsko, a nie sezonowo wymieniane.

Selekcja jako narracja opowieści

Nowym, szczególnie istotnym głosem w kampanii jest marka Jean Paul Gaultier. Jej charakterystyczna ekspresja projektowa, odwaga konstrukcji i zmysłowe podejście do ciała wprowadzają do selekcji wyraźnie mocniejszy rytm.

W nowej kampanii pojawiają się również marki, które od lat współtworzą estetyczny fundament PRM:

Y-3 rozwija dialog sportu z architektoniczną dyscypliną projektowania, łącząc funkcjonalność z konceptualnym podejściem do sylwetki.

Drôle de Monsieur wnosi europejską wrażliwość i narracyjność, gdzie klasyka spotyka się z nowoczesnym detalem.

Our Legacy proponuje skandynawskie spojrzenie na materiał i konstrukcję, redefiniując codzienną garderobę.

Wyraźniejsze, bardziej eksperymentalne akcenty budują marki:

Rick Owens DRKSHDW, który operuję surową, graficzną linią i alternatywnym podejściem do użytkowości poprzez charakterystyczną, niemal architektoniczną formę.

MM6 Maison Margiela wnosi do selekcji język dekonstrukcji przefiltrowany przez współczesny, miejski kontekst. Projekty marki bawią się proporcją oraz detalem, które stały się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych kodów.

W marce Maison Mihara Yasuhiro kluczowa jest projektowa swoboda oraz świadoma zabawa formą - sylwetki zyskują nieoczywisty charakter, a klasyczne elementy garderoby zostają przekształcone w zaskakujące warianty.

Café Kitsuné w naturalny sposób łączy modę z muzyką i kulturą codzienności, wprowadzając do kolekcji lekkość oraz lifestyle’owy wymiar, który wykracza poza sam produkt.

Axel Arigato reprezentuje współczesny, cyfrowo świadomy minimalizm, oparty na czystych liniach i precyzyjnie zaprojektowanych detalach.

Carhartt WIP odwołuje się do autentycznego dziedzictwa workwearu, przekładając jego trwałość i funkcjonalność na język współczesnej kultury miejskiej.

adidas Originals przypomina o sile ikon sportowego designu, które nieustannie zyskują nowe znaczenia w modowych inspiracjach. Selekcję uzupełniają brandy definiujące nowoczesny komfort i funkcjonalność: Kampania The Spring Edit podkreśla jednocześnie, że PRM to nie tylko platforma modowa. Materialnym wyrazem tej filozofii jest Concept Store w Fabryce Norblina – przestrzeń łącząca historyczną tkankę architektoniczną z nowoczesnym podejściem do ekspozycji i kuratorstwa. To nie tylko sklep, lecz środowisko spotkań i wymiany idei, gdzie moda funkcjonuje w dialogu z muzyką, sztuką i designem. W tym ujęciu The Spring Edit staje się czymś więcej niż sezonową kampanią. To kolejny rozdział w budowaniu przez PRM świadomej, wielowymiarowej narracji o stylu jako doświadczeniu, a nie wyłącznie produkcie.

