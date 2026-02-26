Kosmetyk na Dzień Kobiet: Serum z witaminą C nowym goździkiem

2026-02-26 14:06

Dzień Kobiet to doskonała okazja, żeby zrobić prezent wyjątkowej kobiecie. Żona, dziewczyna, mama, siostra, przyjaciółka, koleżanka z pracy, sąsiadka - obdarowana może zostać każda, której tego dnia chce się zrobić przyjemność. Problem pozostaje jak zawsze tylko to, co warto wręczyć, żeby faktycznie zobaczyć uśmiech i rozpromienić tę wyjątkową osobę. Dzień Kobiet to już nie okazja do wręczania rajstop i goździków, ale prezentów zdecydowanie bardziej na czasie. Kosmetyk sprawdzi się w tej roli doskonale. Serum na przebarwienia z witaminą C od Garnier z powodzeniem stanie się nowym goździkiem.

Autor: Freepik.com

Prezent na Dzień Kobiet od Garnier

Istnieją prezenty, które mogą rozpromienić obdarowaną osobę nie tylko w przenośni, ale również dosłownie. Idealnym przykładem jest serum Garnier Vitamin C+. Kosmetyk działa nie tylko rozjaśniająco i rozświetlająco, żeby cera wygląda zdrowo i pięknie każdego dnia, ale również pozwala neutralizować wolnej rodniki, żeby skóra zachowała młody wygląd na dłużej. Żaden goździk tego nie potrafi.

Za efekt odpowiada formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

  •  Witamina C – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.
  •  Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.
  •  Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.
  •  Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.
Garnier

Autor: Garnier/ Materiały prasowe
