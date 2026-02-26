Kosmetyk na Dzień Kobiet: Serum z witaminą C nowym goździkiem

Prezent na Dzień Kobiet od Garnier

Istnieją prezenty, które mogą rozpromienić obdarowaną osobę nie tylko w przenośni, ale również dosłownie. Idealnym przykładem jest serum Garnier Vitamin C+. Kosmetyk działa nie tylko rozjaśniająco i rozświetlająco, żeby cera wygląda zdrowo i pięknie każdego dnia, ale również pozwala neutralizować wolnej rodniki, żeby skóra zachowała młody wygląd na dłużej. Żaden goździk tego nie potrafi.

Za efekt odpowiada formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

Witamina C – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.