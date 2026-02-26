Normalizacja, ukojenie i poprawa kolorytu. Co warto wiedzieć o mocy kwasu azelainowego?

Kwas azelainowy to naturalnie występujący di-kwas karboksylowy, który jest obecny między innymi w ziarnach zbóż, takich jak pszenica i jęczmień. Sektor beauty, a w szczególności świat kosmetyki gabinetowej, dawno docenił moc kwasu azelainowego, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie na problemy skórne chcemy zadziałać „tu i teraz”. Ostatnio kwas azelainowy wkroczył w obszar domowej pielęgnacji i sprawdza się świetnie. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwzaskórnikowo. Wpływa także na normalizację i wyrównanie kolorytu skóry. W przypadku skór problematycznych – to właściwości „na wagę złota”.

Składnik do zadań specjalnych

Eksperci wskazują, że w przypadku skóry ze skłonnością do zmian trądzikowych i niedoskonałości, równowaga to słowo-klucz. – Normalizacja i działanie przeciwzapalne, a także wsparcie bariery hydrolipidowej, to podstawa w przypadku skór problematycznych. Kwas azelainowy włączony do codziennej pielęgnacji działa przeciwbakteryjnie, normalizuje złuszczanie naskórka i wydzielanie sebum, a także zapobiega zatykaniu porów. W konsekwencji – przeciwdziała stanom zapalnym, które są charakterystyczne dla trądziku pospolitego i różowatego, ale nie tylko. Jest to składnik aktywny wskazany dla skóry, która potrzebuje równowagi i normalizacji – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki mesoBoost®. – Kwas azelainowy od lat stosowany jest w kosmetyce gabinetowej. Teraz znajdziemy go także w linii AZA POWER mesoBoost® – dodaje.

Kosmetolodzy wskazują, że moc kwasu azelainowego tkwi w jego zdecydowanym, ale łagodnym działaniu. Jest on delikatny dla bariery hydrolipidowej. Ale to jeszcze nie wszystko. Praktyka gabinetowa pokazuje, że kwas azelainowy sprzyja regeneracji cery i redukuje jej niedoskonałości. Wyrównuje koloryt skóry i poprawia jej strukturę.

Kwas azelainowy i oleje roślinne

Jak podpowiadają eksperci, kwas azelainowy dobrze współdziała z cennymi wyciągami z roślin. Wskazują m.in. na oleje naturalne. – Cennym połączeniem dla skóry trądzikowej lub szczególnie problematycznej jest duet kwasu azelainowego z olejami roślinnymi – np. z winogron, dzikiej róży i malin. Wykazują one działanie odżywcze i wspierają regenerację – mówi Agnieszka Kowalska. – Takie połączenie znajdziemy w kremie AZA POWER mesoBoost®. Warto sięgać także po wyciągi z herbat – jak hydrolat z zielonej herbaty, który działa łagodząco oraz ekstrakty z owsa i lukrecji – skutecznie zmniejszające zaczerwienienia. – dodaje.

Zdaniem kosmetologów, w terapiach kwasem azelainowym świetnie sprawdza się także niacynamid, który stanowi wsparcie dla funkcji ochronnych skóry i pomaga ograniczyć przebarwienia, a także pantenol, który poprawia nawilżenie. Klucz do efektywnej normalizacji i poprawy kondycji skóry tkwi w odpowiednim doborze składników aktywnych i delikatnej, skutecznej rutynie.

mesoBoost® AZA POWER

Krem do twarzy z kwasem azelainowym

Lekki krem przeznaczony do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu skóry wymagającej równowagi oraz ze skłonnością do zmian trądzikowych.

Kwas azelainowy redukuje niedoskonałości, wyrównuje koloryt i poprawia strukturę skóry, pozostając jednocześnie delikatnym dla bariery hydrolipidowej. Niacynamid wspiera funkcje ochronne skóry i pomaga ograniczyć zaczerwienienia. Hydrolat z zielonej herbaty działa łagodząco, a oleje z pestek winogron, malin i dzikiej róży odżywiają i wspierają regenerację. Ekstrakty z owsa i lukrecji dodatkowo koją skórę.

mesoBoost® AZA POWER

Serum do twarzy z kwasem azelainowym

Skoncentrowane serum stworzone z myślą o skórze trądzikowej, wrażliwej i skłonnej do przesuszenia.

Kwas azelainowy działa normalizująco, redukuje niedoskonałości i przebarwienia potrądzikowe oraz wspiera równowagę mikrobiomu skóry. Lekka baza z olejów roślinnych wzmacnia barierę hydrolipidową i koi cerę. Ekstrakty z owsa i lukrecji zmniejszają zaczerwienienia, a niacynamid i pantenol poprawiają nawilżenie, koloryt i wspierają regenerację.

i Autor: mesoBoost/ Materiały prasowe