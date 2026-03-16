Ciało dryfowało w Wiśle w Ciechocinku. Nieoficjalnie: to zaginiony w Warszawie Norweg

W Ciechocinku odnaleziono ciało, które może należeć do zaginionego w listopadzie 23-letniego Norwega.

Nieoficjalnie: przy zwłokach znaleziono przedmioty należące do Olivera, który zaginął po wyjściu z klubu w Warszawie.

Policja w Aleksandrowie Kujawskim wstrzymuje się od komentarza i czeka na pierwsze ustalenia po zaplanowanej na wtorek sekcji zwłok.

Nieoficjalnie: to zaginiony Norweg

Z nieoficjalnych ustaleń „SE” wynika, że odnalezioną osobą może być 23-letni obywatel Norwegii, Oliver, który zaginął w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Przy ciele śledczy mieli znaleźć przedmioty należące do młodego Norwega.

Oliver pochodzi z Sunnfjordu i przebywał w Polsce na wycieczce z dwójką przyjaciół. Zaginął w sobotę, 22 listopada 2025 roku, po wyjściu z klubu w Warszawie. Ślad urwał się w rejonie Wisły, co potwierdza zabezpieczony monitoring.

Bliscy mężczyzny w rozmowie z norweskim portalem tv2 powiedzieli, że po uzbieraniu pieniędzy na podróż do Polski zobaczyli nagrania.

- Na nagraniu widać, jak Oliver stoi nad brzegiem rzeki, poślizgnął się i wpadł do wody. Próbuje dopłynąć do brzegu, ale zostaje porwany przez prąd i zniesiony w dół rzeki, gdzie ostatecznie tonie - czytamy.

Śledczy czekają na sekcję zwłok

Na razie policja nie potwierdza nieoficjalnych ustaleń dotyczących tożsamości znalezionej osoby.

- Mogę jedynie przekazać, że wyłowione w Ciechocinku ciało należy do mężczyzny. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok - informuje "SE" asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawę prowadzi miejscowa prokuratura.

5