Tajemnicze zaginięcie młodego Norwega w Warszawie. Rozpoznajesz go?

Policja udostępniła rysopis zaginionego Olivera Rivedala. Mężczyzna ma około 188 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i posiada charakterystyczny tatuaż na lewym ramieniu. W dniu zaginięcia ubrany był w jeansy i ciemną kurtkę z białą wyściółką kaptura.

„Apelujemy do wszystkich, którzy widzieli Olivera lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat, o kontakt z policjantami z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I” – mówi sierż. szt. Kacper Wojteczko. – „Każda informacja może być dla nas cenna i pomóc w odnalezieniu zaginionego”.

Jak pomóc w poszukiwaniach Olivera Rivedala?

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Olivera Rivedala. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 723 91 51 lub osobiście w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: około 188 cmBudowa ciała: szczupłaTatuaż: na lewym ramieniuUbiór w dniu zaginięcia: jeansy, ciemna kurtka z białą wyściółką kaptura

Pamiętaj, że każda informacja, nawet ta pozornie błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej osoby!

Co zrobić w przypadku zaginięcia bliskiej osoby?

Jak to możliwe, że w środku Europy człowiek po prostu znika, nie pozostawiając żadnego śladu? I co zrobić, gdy ktoś z naszych bliskich zaginie? – Nigdy nie czekamy ani 24, ani 48 godzin od zniknięcia osoby. To bardzo szkodliwy mit – mówiła nam Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji ITAKA. Co robić w przypadku zaginięcia bliskiej osoby? Jakie organy i kiedy powiadomić? Tutaj znajdziesz informacje na ten temat.