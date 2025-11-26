Ledwo żywa 36-latka leżała przy automacie z kawą na Dworcu Wileńskim. Miała 5 promili!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-26 20:01

Dramatyczna akcja ratunkowa w hallu Dworca Wileńskiego. 36-letnia kobieta leżała przy automacie z kawą. Jej stan był poważny. „Kontakt z nią był bardzo utrudniony – leżąca ledwo wydobywała z siebie głos i nie była w stanie podać swoich danych” - przekazała stołeczna Straż Miejska. Miała 5 promili alkoholu w organizmie!

Ledwo żywa 36-latka leżała przy automacie z kawą na Dworcu Wileńskim. Miała 5 promili!

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
Super Express Google News
  • W nocy na Dworcu Wileńskim strażnicy miejscy interweniowali w sprawie kobiety leżącej w hallu.
  • 36-latka, będąca pod wpływem alkoholu (5 promili), miała przy sobie podejrzane zawiniątka z proszkiem.
  • Kobieta trafiła do szpitala z podejrzeniem zatrucia alkoholem i środkami psychoaktywnymi.

Praga-Północ. Dramatyczna akcja ratunkowa na Dworcu Wileńskim

Dramat rozegrał się w nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24 listopada). Około godz. 0:20, strażnicy miejscy dostali pilne wezwanie z Dworca Wileńskiego. Na miejscu funkcjonariusze dostrzegli kobietę, leżącą w hallu tuż przy automacie z kawą. - Kontakt z nią był bardzo utrudniony – leżąca ledwo wydobywała z siebie głos i nie była w stanie podać swoich danych. Powodem był prawdopodobnie nadmiar spożytego alkoholu – przekazał Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej. Kobieta była pijana jak szpadel! Miała w organizmie aż 5 promili!

Co więcej, funkcjonariusze zauważyli, że 36-latka zaciska w dłoniach dwa srebrne zawiniątka. W jednym był biały, a w drugim brązowy proszek. Ponieważ funkcjonariusze podejrzewali, że mogą to być narkotyki, wezwali na miejsce policjantów, którym przekazali zawiniątka.

Polecany artykuł:

Wybuchy i dziwne obiekty na niebie w Warszawie. Niepokojące SMS-y trafiły do mi…

36-latka w szpitalu

Po dłuższych próbach funkcjonariuszom udało się ustalić dane kobiety, która ostatecznie trafiła do szpitala. - Ponieważ jej stan się nie poprawiał, a istniało podejrzenie, że zmieszała alkohol ze środkami psychoaktywnymi, wezwano na pomoc zespół ratownictwa medycznego. Karetka zabrała półprzytomną pacjentkę do Szpitala Praskiego. Dalsze czynności będą prowadzić policjanci, którzy asystowali karetce transportującej kobietę - poinformował Jerzy Jabraszko.

Polecany artykuł:

Zabójstwo na Nowym Świecie. Tak zginął 29-letni Maciek. „Oba płuca uszkodzone. …
Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu
Tyle zarabiają strażnicy miejscy w Warszawie. Stawki mogą zaskoczyć
13 zdjęć
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
DWORZEC WILEŃSKI
PIJANA KOBIETA
PRAGA-PÓŁNOC