Wybuchy i dziwne obiekty na niebie w Warszawie. Niepokojące SMS-y trafiły do mieszkańców stolicy

Mieszkańcy Warszawy otrzymali niepokojące alerty RCB dotyczące ćwiczeń służb w stolicy.

Wiadomości precyzowały kiedy i gdzie odbędą się ćwiczenia służb.

Dowiedz się, czym jest Alert RCB i czy można zrezygnować z takich wiadomości.

Niepokojące SMS-y trafiły do mieszkańców stolicy

W środowe popołudnie, 26 listopada, mieszkańcy Warszawy mogli odczuć zaniepokojenie, gdy ujrzeli wiadomość SMS z alertem RCB. Tym razem nie chodziło o niebezpieczną pogodę czy ćwiczenia systemów alarmowych w okolicy.

Jedna z wiadomości brzmiała: „Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwieckim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń”.

W innym alercie, wysyłanym w tej samej sprawie, pada zdecydowanie więcej szczegółowych informacji o tym, co w czwartek (27 listopada) czeka mieszkańców stolicy i na co muszą się oni przygotować.

„27.11.2025 r. w godz. 8:00-16:00 na terenie dzielnicy Ochota odbędą się ćwiczenia służb. W rejonie prowadzonych działań będzie zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych, hałas związany z pirotechnika, przeloty bezzałogowych statków powietrznych, zadymienie. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju” - czytamy w wiadomości.

Co to jest alert RCB?

Alert RCB to nic innego jak skrót od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a sam alert to system ostrzegania obywateli o potencjalnych zagrożeniach. Jest to komunikat SMS wysyłany na telefony komórkowe osób znajdujących się na określonym obszarze, na którym wystąpiło lub może wystąpić niebezpieczeństwo. Jego głównym celem jest szybkie informowanie ludności o sytuacjach kryzysowych, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, zagrożenia terrorystyczne, skażenia chemiczne czy inne zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji.

System ten został wprowadzony w Polsce w 2018 roku, choć jego korzenie sięgają wcześniejszych inicjatyw związanych z zarządzaniem kryzysowym. Inspiracją były podobne rozwiązania funkcjonujące w innych krajach, np. w USA (Wireless Emergency Alerts). Alert RCB jest narzędziem, które ma uzupełniać tradycyjne metody informowania o zagrożeniach, takie jak radio, telewizja czy syreny alarmowe, docierając bezpośrednio do odbiorców.

Kto i kiedy wysyła alerty RCB?

Decyzja o wysłaniu alertu RCB nie jest podejmowana pochopnie. Proces ten jest ściśle uregulowany i angażuje wiele instytucji. Przede wszystkim to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za koordynację całego systemu. Jednak to nie RCB samodzielnie inicjuje wszystkie komunikaty. Wniosek o wysłanie alertu mogą zgłaszać różne podmioty, w zależności od rodzaju zagrożenia.

Na przykład, w przypadku gwałtownych burz, silnych wiatrów czy intensywnych opadów deszczu, inicjatorem alertu może być Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W sytuacjach związanych z zanieczyszczeniem powietrza lub skażeniami chemicznymi, rolę tę przejmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) lub Państwowa Straż Pożarna. Lokalne władze, takie jak wojewodowie czy starostowie, również mają możliwość wnioskowania o alerty w przypadku zagrożeń o zasięgu regionalnym lub lokalnym, np. powodzi czy pożarów lasów.

Przed wysłaniem komunikatu, informacje są weryfikowane i analizowane przez ekspertów, aby upewnić się, że alert jest uzasadniony i precyzyjny. Treść wiadomości jest krótka i zwięzła, zawiera najważniejsze informacje o zagrożeniu oraz zalecane działania, np. "pozostań w domu", "nie zbliżaj się do rzek" czy "przygotuj się na przerwę w dostawie prądu". System działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co gwarantuje szybką reakcję w każdej sytuacji kryzysowej.

Czy można zrezygnować z otrzymywania alertów RCB?

Wielu z nas zastanawia się, czy istnieje możliwość wyłączenia alertów RCB. Odpowiedź jest prosta: nie. System Alert RCB działa w oparciu o technologię Cell Broadcast, która umożliwia wysyłanie wiadomości do wszystkich aktywnych telefonów komórkowych znajdujących się w zasięgu określonych stacji bazowych, niezależnie od operatora sieci. Oznacza to, że komunikaty te są traktowane jako priorytetowe i nie ma możliwości ich zablokowania ani zrezygnowania z ich otrzymywania.

Jest to celowe działanie, mające na celu zapewnienie, że informacja o zagrożeniu dotrze do jak największej liczby osób. W sytuacjach, gdy liczy się każda minuta, uniemożliwienie rezygnacji z alertów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego. Chociaż dla niektórych może to być uciążliwe, zwłaszcza gdy alerty są wysyłane w nocy, warto pamiętać, że ich nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Traktujmy je więc jako niezbędny element systemu wczesnego ostrzegania, który, choć czasem zaskakujący, może uratować życie.