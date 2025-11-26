Oszuści podszywają się pod Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, wykorzystując jego dane do wzbudzenia strachu.

Wyłudzają pieniądze, dzwoniąc z fałszywych numerów i prosząc o dane osobowe lub przelewy.

Policja apeluje o ostrożność i radzi, jak nie dać się nabrać na manipulacje oszustów.

Sprawdź, jak skutecznie chronić swoje dane i pieniądze przed nowymi metodami oszustów.

Uwaga! Oszuści podają się Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji!

Ten scenariusz, choć brzmi nieprawdopodobnie, jest realnym zagrożeniem. Ofiary otrzymują wiadomości, które wyglądają na autentyczne, a ich treść ma wzbudzić strach i poczucie pilności, zmuszając do natychmiastowej reakcji. Tym razem policja przestrzega, że oszuści posługują się danymi insp. Konrada Krakowiaka - Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji!

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, że oszuści stosują różne metody, by wyłudzić pieniądze od nieświadomych ofiar. "Jedną z nich jest wykorzystanie zaufania społeczeństwa do służb mundurowych. Gdy w rozmowie telefonicznej osoby podające się za przedstawicieli służb proszą o wykonanie przelewów, czy podanie kodów autoryzacyjnych, należy zachować szczególną ostrożność. Wyświetlony numer telefonu lub nazwa instytucji nie są gwarancją, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem Policji lub innych służb czy instytucji" - zwraca uwagę Biuro Kryminalne KGP. Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach i nie proszą o udział w nich osób postronnych.

Jak nie dać się oszukać?

Policja podpowiada, jak nie dać się złapać na sztuczki oszustów. Oto kilka punktów, które pomogą uchronić się przed utratą danych osobowych oraz pieniędzy:

Zachowaj ostrożność: Nigdy nie podawaj danych osobowych, haseł, kodów autoryzacyjnych przez telefon, zwłaszcza gdy to ktoś do Ciebie dzwoni z nieznanego numeru, nawet jeśli numer wydaje się być policyjny.

Nigdy nie podawaj danych osobowych, haseł, kodów autoryzacyjnych przez telefon, zwłaszcza gdy to ktoś do Ciebie dzwoni z nieznanego numeru, nawet jeśli numer wydaje się być policyjny. Nie działaj pod presją: Zostaw sobie czas na sprawdzenie informacji. Jeśli ktoś wywiera presję, odłóż słuchawkę.

Zostaw sobie czas na sprawdzenie informacji. Jeśli ktoś wywiera presję, odłóż słuchawkę. Weryfikuj rozmówcę: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, aby potwierdzić daną informację.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, aby potwierdzić daną informację. Nie udostępniaj informacji finansowych: Nigdy nie informuj rozmówcy o wysokości gotówki w domu, ani nie wykonuj przelewów na polecenie nieznajomych, niezależnie od tego, za kogo się podają.

Nigdy nie informuj rozmówcy o wysokości gotówki w domu, ani nie wykonuj przelewów na polecenie nieznajomych, niezależnie od tego, za kogo się podają. Ostrzegaj bliskich: Przekaż informacje swoim krewnym lub znajomym, zwłaszcza tym, którzy są starsi lub samotni, aby uniknąć oszukania ich.

Policja rozbiła gang zajmujący się wyłudzaniem pieniędzy. Oszuści podawali się za amerykańskich żołnierzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.