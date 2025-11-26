Policja we Wrocławiu zatrzymała dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi, co było efektem intensywnych działań.

Zatrzymani mają do odbycia kary pozbawienia wolności za oszustwo oraz spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Jakie okoliczności doprowadziły do ich ujęcia i co dalej czeka zatrzymanych?

Dwaj poszukiwani listami gończymi wpadli we Wrocławiu

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji udali się do Wrocławia, mając na celu zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

− Zarówno za 47-latkiem, jak i 38-latkiem sądy wydały listy gończe. W wyniku wcześniej wykonanych czynności policjanci ustalili, że obaj poszukiwani mogą przebywać we Wrocławiu. W związku z tym tam zaplanowali działania poszukiwawcze − informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Pierwszego dnia akcji, na ul. Chałubińskiego, zatrzymano 47-latka, za którym list gończy wydał Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo.

Kolejnego dnia, na ul. Kościuszki, w ręce stołecznych poszukiwaczy wpadł 38-latek. W tym przypadku list gończy wydał Sąd Rejonowy w Brzegu. Mężczyzna spędzi w więzieniu 3,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęło 3-letnie dziecko.

− Obaj zatrzymani po wykonaniu z nimi niezbędnych czynności policyjnych trafili do zakładów karnych − podsumowała w opublikowanym komunikacie Edyta Adamus.

Finał policyjnej akcji we Wrocławiu zamyka kolejny etap poszukiwań. Dla funkcjonariuszy to codzienna służba, a dla zatrzymanych początek dalszych, już formalnych konsekwencji. Sprawa zostaje więc zamknięta, a obaj mężczyźni trafili tam, gdzie od dawna powinni się znaleźć.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji

