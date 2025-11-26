- Policja we Wrocławiu zatrzymała dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi, co było efektem intensywnych działań.
- Zatrzymani mają do odbycia kary pozbawienia wolności za oszustwo oraz spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
- Jakie okoliczności doprowadziły do ich ujęcia i co dalej czeka zatrzymanych?
Dwaj poszukiwani listami gończymi wpadli we Wrocławiu
Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji udali się do Wrocławia, mając na celu zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
− Zarówno za 47-latkiem, jak i 38-latkiem sądy wydały listy gończe. W wyniku wcześniej wykonanych czynności policjanci ustalili, że obaj poszukiwani mogą przebywać we Wrocławiu. W związku z tym tam zaplanowali działania poszukiwawcze − informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Pierwszego dnia akcji, na ul. Chałubińskiego, zatrzymano 47-latka, za którym list gończy wydał Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo.
Kolejnego dnia, na ul. Kościuszki, w ręce stołecznych poszukiwaczy wpadł 38-latek. W tym przypadku list gończy wydał Sąd Rejonowy w Brzegu. Mężczyzna spędzi w więzieniu 3,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęło 3-letnie dziecko.
− Obaj zatrzymani po wykonaniu z nimi niezbędnych czynności policyjnych trafili do zakładów karnych − podsumowała w opublikowanym komunikacie Edyta Adamus.
Finał policyjnej akcji we Wrocławiu zamyka kolejny etap poszukiwań. Dla funkcjonariuszy to codzienna służba, a dla zatrzymanych początek dalszych, już formalnych konsekwencji. Sprawa zostaje więc zamknięta, a obaj mężczyźni trafili tam, gdzie od dawna powinni się znaleźć.
Źródło: Komenda Stołeczna Policji