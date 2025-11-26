Tak okradają wspólnoty mieszkaniowe. Siedem osób w areszcie. Wyłudzili ponad 100 tys. zł!

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa na szkodę wspólnoty mieszkaniowej. Jak informuje prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w związku ze sprawą zatrzymano i tymczasowo aresztowano siedmiu podejrzanych.

Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej, który zgłosił, że we wrześniu 2025 roku skontaktowała się z nim osoba podająca się za pracownika banku, w którym wspólnota posiadała rachunek.

Oszust przekonywał, że doszło do włamania na rachunek wspólnoty i zgromadzone na nim pieniądze są zagrożone kradzieżą. Pod pretekstem zabezpieczenia środków, przestępca nakłonił przedstawiciela wspólnoty do przelania 104 tysięcy złotych na wskazany przez niego rachunek.

Jak wyłudzono pieniądze od wspólnoty?

Z ustaleń śledztwa wynika, że po przelaniu pieniędzy przez przedstawiciela wspólnoty, środki były natychmiast przelewane na inne rachunki, a następnie wypłacane z bankomatów.

Jak wyjaśnia prokurator Staros, takie działanie miało na celu uniemożliwienie ustalenia, gdzie ostatecznie trafiły pieniądze, odzyskanie ich oraz identyfikację sprawców oszustwa.

Pierwszą zatrzymaną osobą był Dmytro K., któremu postawiono zarzut oszustwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Dwa dni później zatrzymano kolejne cztery osoby: Artura M., Vadyma H., Serhii K. i Ivana K., którym również postawiono zarzuty udziału w oszustwie. Wobec nich również zastosowano areszt tymczasowy. W kolejnych dniach zatrzymano jeszcze dwie osoby: Ivana K. i Bohdana B., które również usłyszały zarzuty i zostały aresztowane.

Oszuści, podający się za pracowników banków lub innych instytucji, wykorzystują różne metody, aby wyłudzić pieniądze. Prokuratura apeluje o zachowanie ostrożności i weryfikowanie tożsamości osób, które kontaktują się z nami telefonicznie lub mailowo, zwłaszcza w sprawach finansowych. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy niezwłocznie skontaktować się z policją.

Prokuratura oskarża Andrzeja P. byłego dyrektora SA w Krakowie o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.