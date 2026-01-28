31-letnia córka Andie MacDowell z wyjątkowo GŁĘBOKIM dekoltem! Na pokazie Chanel zaroiło się od gwiazd

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-28 19:25

Na tym pokazie znanych nazwisk nie mogło zabraknąć! Luksusowa marka Chanel zaprezentowała swoje propozycje Haute Couture na sezon wiosna-lato 2026. W pierwszym rzędzie siedziały same gwiazdy, które z zainteresowaniem śledziły to, co działo się przed ich oczami. Na zdjęciach z show nie sposób nie zauważyć 31-letniej Margaret Qualley, która jest równie piękna jak jej słynna mama Andie MacDowell. Jak się ubrała? Zobaczcie!

Andie MacDowell urodziła i wychowała godną następczynię! Margaret Qualley, która swój talent aktorski pokazała m.in. w szokującej "Substancji", gdzie grała u boku Demi Moore, a wcześniej ujęła widzów tytułową rolą w serialu "Sprzątaczka", ma 31 lat i już od 15 pracuje na swój sukces w branży filmowej oraz w show-biznesie. Piękna gwiazda co jakiś czas pokazuje się na czerwonym dywanie. Tym razem można było ją zobaczyć na pokazie Chanel.

Pierwszy rząd i same gwiazdy. Na pokazie Chanel nie mogło być inaczej

Pokaz Haute Couture Chanel na sezon wiosna-lato 2026 przyciągnął takie gwiazdy jak Dua Lipa (która zaszalała z kolorowym wdziankiem), Vanessa Paradis (w skromnym wydaniu z brązowym płaszczem z przeszyciami w roli głównej), Nicole Kidman (w czerni i z piórami), Tilda Swinton (w tweedowym zestawie) czy Asap Rocky. Była i Margaret Qualley.

Córka Andie MacDowell skradła show. Przez dekolt i TEN uśmiech

Margaret Qualley stawiła się na pokazie w sukience, która nie wyróżniała się ani krojem, ani kolorem, ale miała w sobie to coś. Cekinowa, dość dopasowana do ciała kreacja sięgała aktorce do kolan. Była skromna, czarna, a gwiazda dobrała do niej skórzaną, niewielką torebkę w tym samym kolorze i jasne, duże kolczyki o ciekawej formie. Wisienką na torcie były klasyczne półbuty - białe z czarnymi noskami. 

Gwiazda zdecydowała się na codzienną fryzurę - koński ogon oraz bardzo delikatny makijaż.

A jednak Qualley przyciągała wzrok. Wszystko przez obficie wycięty dekolt! Aktorka, która po znanej mamie odziedziczyła niebanalną urodę, piękny uśmiech i fantastyczną figurę, wyglądała ujmująco.

