31-letnia córka Andie MacDowell z wyjątkowo GŁĘBOKIM dekoltem! Na pokazie Chanel zaroiło się od gwiazd

Andie MacDowell urodziła i wychowała godną następczynię! Margaret Qualley, która swój talent aktorski pokazała m.in. w szokującej "Substancji", gdzie grała u boku Demi Moore, a wcześniej ujęła widzów tytułową rolą w serialu "Sprzątaczka", ma 31 lat i już od 15 pracuje na swój sukces w branży filmowej oraz w show-biznesie. Piękna gwiazda co jakiś czas pokazuje się na czerwonym dywanie. Tym razem można było ją zobaczyć na pokazie Chanel.

Zobacz także: Andie MacDowell z burzą siwych loków i w odważnej sukni. Co za kobieta!

Pierwszy rząd i same gwiazdy. Na pokazie Chanel nie mogło być inaczej

Pokaz Haute Couture Chanel na sezon wiosna-lato 2026 przyciągnął takie gwiazdy jak Dua Lipa (która zaszalała z kolorowym wdziankiem), Vanessa Paradis (w skromnym wydaniu z brązowym płaszczem z przeszyciami w roli głównej), Nicole Kidman (w czerni i z piórami), Tilda Swinton (w tweedowym zestawie) czy Asap Rocky. Była i Margaret Qualley.

Zobacz także: Julia Wieniawa i Grażyna Torbicka na pokazie Le Défilé L’Oréal Paris – wolność, równość i siostrzeństwo w sercu Paris Fashion Week

Córka Andie MacDowell skradła show. Przez dekolt i TEN uśmiech

Margaret Qualley stawiła się na pokazie w sukience, która nie wyróżniała się ani krojem, ani kolorem, ale miała w sobie to coś. Cekinowa, dość dopasowana do ciała kreacja sięgała aktorce do kolan. Była skromna, czarna, a gwiazda dobrała do niej skórzaną, niewielką torebkę w tym samym kolorze i jasne, duże kolczyki o ciekawej formie. Wisienką na torcie były klasyczne półbuty - białe z czarnymi noskami.

Zobacz także: Emily Ratajkowski w różowym wdzianku, które niemal niczego nie zasłoniło! Kusiła na potęgę

Gwiazda zdecydowała się na codzienną fryzurę - koński ogon oraz bardzo delikatny makijaż.

A jednak Qualley przyciągała wzrok. Wszystko przez obficie wycięty dekolt! Aktorka, która po znanej mamie odziedziczyła niebanalną urodę, piękny uśmiech i fantastyczną figurę, wyglądała ujmująco.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan i Anja Rubik w Paryżu. Która wyglądała lepiej?

Zobacz więcej zdjęć. Emily Ratajkowski w samej bieliźnie. I to jakiej! Gwiazda polskiego pochodzenia skradł show na pokazie Victoria's Secret