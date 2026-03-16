Oscary 2026: żarty nie śmieszyły, przemowy usypiały, internauci nie wytrzymali

Wielkie rozczarowanie fanów. 98. rozdanie Oscarów to porażka?

W nocy z niedzieli na poniedziałek oczy całego świata skierowały się na Dolby Theatre w Los Angeles, gdzie odbyło się 98. rozdanie Oscarów. Na miejscu pojawiła się śmietanka Hollywood - aktorzy, reżyserzy i producenci, którzy czekali na najważniejsze nagrody w branży filmowej. Jak co roku nie zabrakło wielkich emocji, stylowych kreacji i momentów wzruszenia. Jednak dla wielu widzów to nie nagrody okazały się największym tematem wieczoru, lecz… rozczarowanie samą galą.

Hollywood świętuje, a widzowie ziewają. Oscary 2026 nazwane wielką nudą

Oscary od lat mają sprawdzoną formułę - gwiazdy przechadzają się po czerwonym dywanie, później na scenie ogłaszane są kolejne nagrody, a całość przeplatają występy artystyczne i humorystyczne monologi prowadzących. Tym razem jednak coś najwyraźniej nie zagrało. Wiało nudą!

W mediach społecznościowych, szczególnie na platformie X, niemal od początku ceremonii zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze. Widzowie narzekali, że gala była przewidywalna i momentami zwyczajnie nudna.

Niektórzy internauci pisali wprost, że była to jedna z najmniej emocjonujących ceremonii w ostatnich latach. Pojawiały się głosy, że show było zbyt długie, a żarty prowadzących nie wywoływały oczekiwanego efektu.

Wielu fanów kina zwracało też uwagę na oprawę wizualną wydarzenia. Według części komentujących scenografia i realizacja programu nie zrobiły takiego wrażenia, jak można by oczekiwać po najważniejszej gali filmowej na świecie.

Sporo emocji wzbudziła także decyzja organizatorów dotycząca przemówień laureatów. Niektórzy widzowie zauważyli, że zwycięzcy często byli pospieszani i musieli kończyć swoje wystąpienia szybciej, niż by chcieli. Tymczasem, jak twierdzili internauci sporo czasu poświęcono na monologi i żarty ze sceny, które nie wszystkim przypadły do gustu, bo były po prostu nudne.

W komentarzach można było przeczytać, że organizatorzy powinni raczej pozwolić laureatom w pełni nacieszyć się chwilą, zamiast skracać ich przemówienia na rzecz długich segmentów rozrywkowych.

Oscary 2026 pod ostrzałem! Laureatom wyłączono mikrofon i puszczono muzykę

Podczas tegorocznej gali Academy Awards nie zabrakło kontrowersji, które szybko wywołały burzę w sieci. Widzowie oburzyli się, gdy przemówienia zwycięzców zaczęto nagle przerywać muzyką. Najbardziej zdziwieni byli twórcy piosenki "Golden" z filmu "K-Popowe łowczynie demonów", nagrodzonej Oscarem za najlepszy utwór. Na scenie zdążyła wypowiedzieć się jedynie wokalistka Ejae, a gdy kolejna osoba próbowała podziękować, w tle niespodziewanie rozbrzmiała głośna muzyka. Nagrania z tej sytuacji błyskawicznie obiegły internet, a internauci zarzucili organizatorom brak szacunku wobec laureatów.

Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców - czytamy w sieci.

Sonda Czy Oscary są dla Ciebie ważne? Tak Nie Kiedyś były, ale teraz już mnie nie interesują Tylko wybrane kategorie