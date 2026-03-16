Oscary 2026: żarty nie śmieszyły, przemowy usypiały, internauci nie wytrzymali

Julita Buczek
2026-03-16 6:53

Tegoroczne Academy Awards miały być wielkim świętem kina. Gwiazdy, czerwony dywan, emocje i prestiżowe statuetki - wszystko wyglądało idealnie... na papierze. Problem w tym, że wielu widzów przed telewizorami… zwyczajnie się znudziło. W sieci momentalnie pojawiła się lawina komentarzy, a internauci nie zostawili na gali suchej nitki.

Wielkie rozczarowanie fanów. 98. rozdanie Oscarów to porażka?

W nocy z niedzieli na poniedziałek oczy całego świata skierowały się na Dolby Theatre w Los Angeles, gdzie odbyło się 98. rozdanie Oscarów. Na miejscu pojawiła się śmietanka Hollywood - aktorzy, reżyserzy i producenci, którzy czekali na najważniejsze nagrody w branży filmowej. Jak co roku nie zabrakło wielkich emocji, stylowych kreacji i momentów wzruszenia. Jednak dla wielu widzów to nie nagrody okazały się największym tematem wieczoru, lecz… rozczarowanie samą galą.

Zobacz też: Oscary 2026. Wyniki. Oto lista zwycięzców. Kto otrzymał nagrodę Akademii? Nie brakuje zaskoczeń

Hollywood świętuje, a widzowie ziewają. Oscary 2026 nazwane wielką nudą

Oscary od lat mają sprawdzoną formułę - gwiazdy przechadzają się po czerwonym dywanie, później na scenie ogłaszane są kolejne nagrody, a całość przeplatają występy artystyczne i humorystyczne monologi prowadzących. Tym razem jednak coś najwyraźniej nie zagrało. Wiało nudą!

W mediach społecznościowych, szczególnie na platformie X, niemal od początku ceremonii zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze. Widzowie narzekali, że gala była przewidywalna i momentami zwyczajnie nudna.

PRZECZYTAJ TEŻ: Oscary. Polka zachwyciła na czerwonym dywanie! Ta suknia ma określony przekaz

Niektórzy internauci pisali wprost, że była to jedna z najmniej emocjonujących ceremonii w ostatnich latach. Pojawiały się głosy, że show było zbyt długie, a żarty prowadzących nie wywoływały oczekiwanego efektu.

Wielu fanów kina zwracało też uwagę na oprawę wizualną wydarzenia. Według części komentujących scenografia i realizacja programu nie zrobiły takiego wrażenia, jak można by oczekiwać po najważniejszej gali filmowej na świecie.

Zobacz też: Czerwony dywan zapłonął! Demi Moore i Gwyneth Paltrow w centrum uwagi

Sporo emocji wzbudziła także decyzja organizatorów dotycząca przemówień laureatów. Niektórzy widzowie zauważyli, że zwycięzcy często byli pospieszani i musieli kończyć swoje wystąpienia szybciej, niż by chcieli. Tymczasem, jak twierdzili internauci sporo czasu poświęcono na monologi i żarty ze sceny, które nie wszystkim przypadły do gustu, bo były po prostu nudne.

W komentarzach można było przeczytać, że organizatorzy powinni raczej pozwolić laureatom w pełni nacieszyć się chwilą, zamiast skracać ich przemówienia na rzecz długich segmentów rozrywkowych.

Oscary 2026 pod ostrzałem! Laureatom wyłączono mikrofon i puszczono muzykę

Podczas tegorocznej gali Academy Awards nie zabrakło kontrowersji, które szybko wywołały burzę w sieci. Widzowie oburzyli się, gdy przemówienia zwycięzców zaczęto nagle przerywać muzyką. Najbardziej zdziwieni byli twórcy piosenki "Golden" z filmu "K-Popowe łowczynie demonów", nagrodzonej Oscarem za najlepszy utwór. Na scenie zdążyła wypowiedzieć się jedynie wokalistka Ejae, a gdy kolejna osoba próbowała podziękować, w tle niespodziewanie rozbrzmiała głośna muzyka. Nagrania z tej sytuacji błyskawicznie obiegły internet, a internauci zarzucili organizatorom brak szacunku wobec laureatów.  

Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców - czytamy w sieci.

Zobacz też: Ona ma naprawdę 63 lata? Demi Moore wygląda młodziej niż połowa Hollywood

