Oscary 2026. Wzruszający moment podczas gali. Tak uczczono pamięć zmarłych gwiazd. McAdams nie kryła emocji

Poruszający hołd dla Diane Keaton na Oscarach 2026

Jednym z najbardziej poruszających momentów gali była część "In Memoriam", w której wspominani są artyści zmarli w ostatnim roku. W tym roku szczególne miejsce poświęcono legendzie kina - Diane Keaton.

Na scenie pojawiła się Rachel McAdams, która miała okazję pracować z Keaton przy filmie "The Family Stone". Aktorka wygłosiła krótką, ale bardzo emocjonalną przemowę, wspominając wpływ starszej koleżanki na kolejne pokolenia artystów.

McAdams podkreśliła, że przez ponad pół wieku Keaton była jedną z najbardziej inspirujących postaci w branży filmowej. W trakcie wystąpienia widać było, jak ogromne emocje towarzyszą aktorce - w jej oczach pojawiły się łzy.

Wzruszająca przemowa Rachel McAdams. Tak uczciła pamięć Diane Keaton

Podczas przemowy McAdams mówiła o niezwykłej charyzmie i artystycznej wrażliwości Keaton. Zaznaczyła, że dla wielu aktorek była ona wzorem i dowodem na to, jak wielką rolę może odegrać osobowość w budowaniu kariery w Hollywood.

Według McAdams nie było aktorki z jej pokolenia, która nie czułaby się zainspirowana talentem i wyjątkowością Keaton.

Przez ponad 50 lat lśniła na ekranie i pozostawiła niezatarte piętno w życiu. Wierzcie mi, nie ma aktorki mojego pokolenia, która nie byłaby zainspirowana i oczarowana jej wyjątkowością

- mówiła ze sceny McAdams.

W swojej przemowie podkreśliła, że Keaton była nie tylko wybitną aktorką, ale również autorką książek, artystką i aktywistką. Najważniejszą rolą w jej życiu - jak wspomniała McAdams - była jednak rola matki.

Niezapomniane gwiazdy Hollywood. "In Memoriam" na Oscarach

Diane Keaton zmarła w październiku 2025 roku w wieku 79 lat z powodu zapalenia płuc. W historii kina zapisała się jako jedna z najbardziej charakterystycznych aktorek swojego pokolenia.

Była czterokrotnie nominowana do Oscara i zdobyła statuetkę za rolę w filmie "Annie Hall". W trakcie swojej kariery wystąpiła w ponad 60 produkcjach i współpracowała z wieloma znanymi twórcami, m.in. z Nancy Meyers oraz Warren Beatty. Poza działalnością filmową była także autorką książek i chętnie dzieliła się fragmentami swojego życia z fanami w mediach społecznościowych.

Podczas tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów w części upamiętniającej zmarłych artystów wspomniano także inne ważne postaci kina, w tym Rob Reiner, Robert Duvall oraz Diane Ladd.

Jak wyjaśnili producenci gali - Raj Kapoor i Katy Mullan - w rozmowie z magazynem "Variety", zdecydowano się wydłużyć segment "In Memoriam", aby godne uczcić wszystkich twórców, którzy odeszli w minionych miesiącach.

