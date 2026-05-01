Małgorzata Rozenek-Majdan będzie złą teściową? Tak ją podsumował Radzio!

Z poprzedniego małżeństwa, z Jackiem Rozenkiem, Małgorzata Rozenek-Majdan ma dwóch synów. Pierworodny Stanisław studiuje aktualnie na prestiżowej uczelni w Paryżu, będąc dumą całej rodziny. Zamężna obecnie z Radosławem Majdanem celebrytka opowiedziała ostatnio o swoim zapatrywaniu na rolę teściowej, a także w przyszłości - babci. Co na to były piłkarz?

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina swoje teściowe. "Każda mnie wspierała"

Gwiazda TVN-u, którą milionowa widownia poznała przede wszystkim jako prowadzącą program "Perfekcyjna Pani Domu", zagościła ostatnio w poświęconym macierzyństwu podcaście "Call me mommy". W rozmowie z jego gospodynią poruszyła temat bycia babcią i teściową, sama wspominając matki swoich partnerów. Jak zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan, ze wszystkimi z nich miała świetne relacje.

"Ja miałam cudowne teściowe. Każda z moich teściowych - i to mówię nie tylko o mężach, tylko mówię też o takich ważniejszych związkach - każda była wspaniała. Każdej bardzo dużo zawdzięczam, każda mnie wspierała i mam nadzieję, że to doświadczenie spowoduje, że też będę dobrą teściową" - powiedziała.

Najstarszy syn celebrytki ma dziewczynę. Jego mama mówi o dziwnej roli

Jakiś czas temu media obiegły wieści, że pierwszy syn Rozenek-Majdan, 20-letni Stanisław, jest szczęśliwie zakochany. Na kilka miesięcy po przeprowadzce do Paryża na studia, związał się tam z koleżanką poznaną na uczelni. Popularna w Polsce mama chłopaka poznała już jego wybrankę. Zapytana jednak o rolę teściowej, jak też możliwe doczekanie się wnuków, celebrytka szczerze przyznaje, że póki co nie wyobraża sobie odnalezienia się w tych rolach. Zdradziła nawet, że Radosław Majdan stroi sobie z niej żarty!

"Radzio się ze mnie uwielbia nabijać, bo on uważa, że ja będę fatalną teściową. [...] Radzio mówi, że jak widzi, że jestem uprzedzająco miła, to już wie, że coś tu nie gra. [...] To jest taka dziwna rola. To jest takie... no jakby nie chcesz się wtrącać, a z drugiej strony wiesz lepiej. To jest bardzo dziwna rola. Natomiast, jeśli chodzi o bycie babcią, Radzio twierdzi, że mi się zmieni. Natomiast teraz tego nie widzę" - powiedziała we wspomnianym podcaście.

