Szokujące wyznanie! Bogusław Linda odciął się od ludzi i świata!

Bogusław Linda od dekad uchodzi za jedną z największych ikon polskiego kina. Niezapomniane role na stałe zapisały się na kartach historii. Dziś jednak aktor coraz rzadziej pojawia się publicznie i wyraźnie dystansuje się od medialnego zgiełku. Podczas jednego z ostatnich wystąpień zdecydował się jednak na wyjątkową szczerość i opowiedział o tym, jak wygląda jego codzienność po siedemdziesiątce.

Zrezygnował i zniknął! Linda ujawnia kulisy swojej decyzji

Aktor nie ukrywa, że jego życie znacząco się zmieniło. Zamiast tłumów i intensywnego życia zawodowego wybrał spokój, ciszę i ograniczone grono najbliższych osób. Jak sam przyznał, ma zaledwie kilku przyjaciół, ale są to relacje oparte na pełnym zaufaniu i lojalności. Dla Lindy liczy się jakość, a nie ilość.

Na co dzień skupia się na prostych przyjemnościach. Gotowanie, wyjazdy w góry i chwile spędzone z dala od miejskiego zgiełku stały się jego codziennością. To właśnie tam znajduje spokój.

Linda nie kryje także swojej krytycznej opinii na temat współczesności. Jego zdaniem ludzie zatracili umiejętność prawdziwego kontaktu, zastępując go relacjami online. Aktor apeluje, by czasem "odłączyć się" od technologii i wrócić do bezpośrednich rozmów.

Wspomniał również o doświadczeniach z pracy w szkole filmowej, gdzie przez pewien czas uczył młodych adeptów aktorstwa. To właśnie tam zauważył, jak bardzo zmieniło się podejście młodego pokolenia. Zamiast spontanicznych odpowiedzi i emocji - coraz częściej widział potrzebę sięgania po gotowe odpowiedzi w internecie.

Spojrzeć w oczy komuś. Nie w komputer, bo jak patrzę, wiesz, na ludzi, którzy przychodzą do szkoły i mówię tak: "Co ty sądzisz? Czy potrafisz kogoś nienawidzić?" I on zaraz patrzy w internet, czy potrafi kogoś nienawidzić. Ja mówię: "Nie, spójrz mi w oczy" - mówił Linda w "halo tu polsat".

To doświadczenie okazało się dla niego przełomowe. Brak autentyczności i prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem sprawił, że zdecydował się zakończyć pracę jako wykładowca. Jak sam przyznał, nie widział w tym dalszego sensu.

Dlatego przestałem uczyć - wyznał aktor.

