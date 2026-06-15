Wielki atak na Kijów, płonie sławny klasztor. To symbol

Rosyjski atak na Kijów. W płomieniach stanęła Ławra Peczerska, są ranni i ofiary

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Co najmniej dziewięć osób zginęło a około 30 zostało rannych. Głównym celem był Kijów, gdzie przez ponad cztery godziny trwał alarm lotniczy, a nad miastem słychać było wybuchy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, samochody i linie energetyczne. Bez prądu pozostało około 140 tysięcy mieszkańców miasta. Jednym z najpoważniejszych skutków ataku był pożar Ławry Peczerskiej. To jeden z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie i jeden z symboli historii kraju. Obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że kompleks został poważnie uszkodzony. Według późniejszych informacji dron uderzył w teren klasztoru, a ogień objął około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego. Dyrekcja Ławry przekazała, że udało się uratować ikony oraz inne cenne zabytki znajdujące się w świątyni.

Metropolita kijowski Epifaniusz ocenił atak jako „zbrodnię przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu”

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko opublikowała w mediach społecznościowych nagranie pokazujące płonący klasztor. Napisała, że atak pokazuje „prawdziwe oblicze rosyjskich wartości”. Do modlitwy za ocalenie Ławry wezwał także metropolita kijowski Epifaniusz. Ocenił atak jako „zbrodnię przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu”. Mocne słowa padły również ze strony ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy. Jego zdaniem Władimir Putin, atakując Ławrę Peczerską, „wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii”.

Według minister Tetiany Bereżnej zniszczona została największa i najstarsza na Ukrainie kolekcja kostiumów filmowych

Rosjanie atakowali nie tylko Kijów. W Charkowie podczas gaszenia pożarów po ostrzale zginęło pięciu strażaków, a kolejnych pięciu zostało rannych. Informacje te przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymienko. Atakowane było również miasto Dniepr, gdzie co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia. W wyniku rosyjskich uderzeń uszkodzony został też Arsenał Sztuki w Kijowie, jedno z największych centrów kulturalnych w kraju. Ministerstwo Kultury Ukrainy poinformowało również o zniszczeniach w Studiu Filmowym im. Ołeksandra Dowżenki. Według minister Tetiany Bereżnej zniszczona została największa i najstarsza na Ukrainie kolekcja kostiumów filmowych. Do ataku doszło krótko po rozmowach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat możliwości zakończenia wojny. Według Kremla Trump rozmawiał także z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i podkreślał znaczenie zakończenia konfliktu.

Sonda Czy Polska powinna odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Tak, decyzja w sprawie UPA była nie do przyjęcia Nie, to zaszkodzi relacjom z Ukrainą Polska powinna zareagować, ale bez publicznego konfliktu Nie mam zdania

BREAKING: Kyiv-Pechersk Lavra is burning during Russia’s ongoing ballistic missile attack on Kyiv.Kyiv Mayor Vitali Klitschko reports a fire on the grounds of the monastery, including the roof of the Dormition Cathedral. pic.twitter.com/oH8qH3Atkb— KyivPost (@KyivPost) June 14, 2026

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