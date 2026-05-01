Wzruszające sceny po śmierci Litewki. Steczkowska zdobyła się na poruszający gest

Poruszenie w całym kraju! Znane osoby żegnają Łukasza Litewkę

Informacja o nagłej śmierci Łukasza Litewki pojawiła się w mediach 23 kwietnia 2026 roku i w krótkim czasie obiegła cały kraj. Działacz społeczny zginął w wyniku wypadku drogowego na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Ta dramatyczna wiadomość natychmiast wywołała falę reakcji w internecie, gdzie zaczęły pojawiać się setki wpisów pełnych smutku, niedowierzania i uznania dla jego pracy.

Wzruszające sceny po śmierci Litewki. Steczkowska w poruszającym geście

W kolejnych dniach internet zdominowały wspomnienia osób, które śledziły jego działalność i doceniały zaangażowanie w pomoc innym. Wielu znanych ludzi podkreślało, że Litewka wyróżniał się autentycznością i ogromną empatią, nawet jeśli nie mieli z nim bezpośredniego kontaktu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia 2026 roku w Sosnowcu i miały bardzo uroczysty, niemal państwowy charakter. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata polityki, życia publicznego oraz show-biznesu. Wśród nich pojawiła się m.in. Doda, która osobiście przybyła, by oddać mu hołd.

Nie wszyscy jednak mogli być obecni na ceremonii. Część osób zdecydowała się pożegnać działacza dopiero później, korzystając z mediów społecznościowych. Wśród nich znalazła się Justyna Steczkowska, która opublikowała emocjonalny wpis, dołączając zdjęcie Litewki.

Artystka przyznała, że obserwowała jego aktywność w internecie i zawsze zwracała uwagę na jego zaangażowanie, szczególnie w sprawy zwierząt i osób potrzebujących pomocy. Podkreśliła, że postrzegała go jako człowieka pełnego dobra, ciepła i szczerej pasji.

W swoim wpisie Steczkowska nie ukrywała poruszenia. Zwróciła uwagę, że tacy ludzie zostawiają po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia - zostawiają emocje, inspirację i ślad w sercach innych. Dodała też, że mimo braku osobistej znajomości, jego odejście wywołało w niej autentyczny smutek i refleksję nad kruchością życia.

Obserwowałam Łukasza Litewkę w mediach społecznościowych. Wzruszały mnie jego posty o zwierzętach. Zawsze moją myślą było, że to dobry człowiek. Prawdziwy. Ciepły. I pełen pasji (...) I takich ludzi zawsze szkoda najbardziej. Bo zostawiają po sobie coś więcej niż wspomnienie, zostawiają ślad w ludziach. Ciszę, która boli (...) Nie znałam go osobiście… a jednak czuję smutek. I myślę dziś o tym, jak kruche jest życie. Jak ważne jest to, jacy jesteśmy dla innych, tu i teraz. Niech spoczywa w pokoju. I niech to dobro, które w sobie miał, trwa dalej… w tych, którzy go kochali - czytamy w przejmującym wpisie Steczkowskiej w sieci.

