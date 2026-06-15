Tak będzie wyglądał Gamou Fall w "Barwach szczęścia"! Wyciekły zdjęcia

Gamou Fall zdobył Kryształową Kulę i nie miał sobie równych w 18. sezonie "Tańca z Gwiazdami". Aktor i model zaczynał taneczne zmagania jako postać najmniej rozpoznawalna, skończył jako zwycięzca. I idzie dalej po swoje!

Gamou Fall w wianuszku kobiet na planie telenoweli

Gamou Fall już pracuje na planie jednego z najbardziej popularnych polskich seriali. Chodzi tu o "Barwy szczęścia", gdzie gwiazdor zagra kuriera Michała. Przystojniak znów będzie miał wokół siebie prawdziwy wianuszek kobiet. Czy któraś z nich rzuci mu się w ramiona? Przekonamy się już w jesiennych odcinkach 2026.

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Na razie możemy podejrzeć, jak bohater Gamou Falla będzie się prezentował w popularnej telenoweli. Na głowie żółta czapeczka, ale nie zawsze będzie tak ubrany. W naszej galerii są fotki, na których Fall prezentuje swoją - słynną już z występów w "Tańcu z Gwiazdami" - klatę!

Fani i ekipa zachwyceni nowym bohaterem

Wieści o angażu Falla w "Barwach szczęścia" spotkały się z zachwytem fanów i ekipy filmowej. Wyraz swojej radości dała między innymi Wiktoria Gąsiewska, komentując post na profilu produkcji. Tym razem w otoczeniu Gamou Falla pokazała się m.in. wielka gwiazda serii, Maria Dejmek.

Praca na planie wre, a uśmiechy nie schodzą nam z twarzy! Przesyłamy Wam mnóstwo pozytywnej energii od naszej serialowej ekipy. Jak widzicie, w tym składzie pojawił się ktoś nowy... Już teraz nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekty naszych wspólnych scen! Wracamy z nowymi odcinkami już we wrześniu #barwyszczęścia.

Kogo rozkocha w sobie kurier Michał?

Fani już podejrzewają, że właśnie w serialowej Natalii zakocha się z wzajemnością nowy bohater.

Ten nowy to chyba rozkocha kobiety he he Myślę,że to będzie nowy partner Natalii i kolejny tatuś Lei

Na razie widać, że kurier Michał na pewno będzie się dobrze bawił i nie zabraknie mu pieknego towarzystwa.

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Gamou Fall ma plany po finale "TzG"