Tak będzie wyglądał Gamou Fall w "Barwach szczęścia"! Wyciekły zdjęcia

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-15 16:48

Gamou Fall w wielkim stylu wygrał 18. edycję "Tańca z Gwiazdami" i nie zatrzymuje się. Kariera gwiazdora nabiera tempa i teraz już wiadomo, jak wygląda na planie popularnego serialu, w którym zobaczymy go już jesienią 2026 roku. Serialowy kurier na planie Michał pokazał się w towarzystwie największych gwiazd "Barw szczęścia" - Marii Dejmek, Anny Gzyry i Niny Szumowskiej. Jak wynika ze zdjęć z planu serialu, Gamou znów pokaże klatę!

Gamou Fall zdobył Kryształową Kulę i nie miał sobie równych w 18. sezonie "Tańca z Gwiazdami". Aktor i model zaczynał taneczne zmagania jako postać najmniej rozpoznawalna, skończył jako zwycięzca. I idzie dalej po swoje!

Gamou Fall w wianuszku kobiet na planie telenoweli

Gamou Fall już pracuje na planie jednego z najbardziej popularnych polskich seriali. Chodzi tu o "Barwy szczęścia", gdzie gwiazdor zagra kuriera Michała. Przystojniak znów będzie miał wokół siebie prawdziwy wianuszek kobiet. Czy któraś z nich rzuci mu się w ramiona? Przekonamy się już w jesiennych odcinkach 2026. 

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Na razie możemy podejrzeć, jak bohater Gamou Falla będzie się prezentował w popularnej telenoweli. Na głowie żółta czapeczka, ale nie zawsze będzie tak ubrany. W naszej galerii są fotki, na których Fall prezentuje swoją - słynną już z występów w "Tańcu z Gwiazdami" - klatę! 

Fani i ekipa zachwyceni nowym bohaterem

Wieści o angażu Falla w "Barwach szczęścia" spotkały się z zachwytem fanów i ekipy filmowej. Wyraz swojej radości dała między innymi Wiktoria Gąsiewska, komentując post na profilu produkcji. Tym razem w otoczeniu Gamou Falla pokazała się m.in. wielka gwiazda serii, Maria Dejmek.  

Praca na planie wre, a uśmiechy nie schodzą nam z twarzy! Przesyłamy Wam mnóstwo pozytywnej energii od naszej serialowej ekipy. Jak widzicie, w tym składzie pojawił się ktoś nowy... Już teraz nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekty naszych wspólnych scen! Wracamy z nowymi odcinkami już we wrześniu #barwyszczęścia. 

Kogo rozkocha w sobie kurier Michał?

Fani już podejrzewają, że właśnie w serialowej Natalii zakocha się z wzajemnością nowy bohater. 

Ten nowy to chyba rozkocha kobiety he he

Myślę,że to będzie nowy partner Natalii i kolejny tatuś Lei

Na razie widać, że kurier Michał na pewno będzie się dobrze bawił i nie zabraknie mu pieknego towarzystwa. 

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Tak będzie wyglądał Gamou Fall w Barwach szczęścia! Wyciekły zdjęcia
Galeria zdjęć 25
Gamou Fall ma plany po finale "TzG"
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Gamou Fall