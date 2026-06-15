"Lato z Radiem i Telewizją Polską" startuje w Bielsku-Białej. Znamy listę gwiazd

Wielkie otwarcie największej muzycznej trasy wakacyjnej w Polsce zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ stacja telewizyjna postanowiła zaangażować artystów z najwyższej półki. Wydarzenia z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026" od lat budzą ogromne zainteresowanie, gromadząc rzesze fanów bezpośrednio pod sceną oraz miliony widzów przed telewizorami. Każda edycja to mieszanka występów zasłużonych legend estrady oraz młodych talentów, które dopiero rozpoczynają swoją karierę. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, aby posłuchać znanych piosenek w zupełnie nowych wersjach. Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczna trasa koncertowa telewizyjnej Dwójki wystartuje, zanim jeszcze oficjalnie rozpoczną się wakacje. Organizatorzy zaplanowali łącznie dwanaście widowisk rozsianych po całej Polsce, a muzyczna podróż weźmie swój początek w Bielsku-Białej. Producenci zadbali o to, by już pierwszy przystanek cyklu przyciągnął uwagę za sprawą obecności największych gigantów rodzimej sceny muzycznej.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Kto wystąpi na pierwszym koncercie?

Tajemnica wokół muzycznego otwarcia została oficjalnie rozwiana i wiemy już dokładnie, kogo usłyszymy podczas pierwszego przystanku trasy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, upłynie w Bielsku-Białej pod znakiem potężnych wokali i kultowych przebojów. Przed publicznością zaprezentują się między innymi:

niekwestionowana królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz,

charyzmatyczny wokalista Michał Szpak,

popularna wokalistka Doda,

gwiazda sceny i ekranu Izabela Trojanowska,

zdobywający radiowe listy przebojów Filip Lato,

pop-rockowa grupa Big Day,

grający muzykę reggae zespół Tabu,

niezapomniana Formacja Nieżywych Schabuff,

czerpiąca z tradycji grupa Psio Crew,

młody artysta Dominik Czuż,

oraz piosenkarka Sonia Maselik.

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