W poniedziałek (15 czerwca) po godzinie 7:00 w Słopnicach doszło do tragicznego zdarzenia w zabudowaniach gospodarskich.

Mężczyzna w wieku 68 lat zginął, poturbowany przez byka.

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe (PSP Limanowa, OSP Słopnice Górne, ZRM), a okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Makabra w Słopnicach: 68-letni mężczyzna poturbowany przez byka

W poniedziałek, 15 czerwca około godziny 7:00 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej otrzymał informację o tragicznym wypadku z udziałem zwierzęcia. Do gospodarstwa rolnego w Słopnicach natychmiast skierowano zastępy strażaków z PSP Limanowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Z relacji świadków, przytaczanych przez portal limanowa.in wynika, że mężczyzna w wieku 68 lat został brutalnie zaatakowany przez byka w zabudowaniach gospodarczych. Obrażenia, jakich doznał, okazały się śmiertelne.

Wstrząsające szczegóły tragedii w Słopnicach

- Gdy strażacy przybyli na miejsce, mężczyzna znajdował się już w bezpiecznym miejscu. Ostatecznie przybyły na miejsce ZRM rozpoznał zgon mężczyzny. W akcji udział brali strażacy z PSP Limanowa oraz OSP Słopnice Górne – poinformował portal limanowa.in st. kpt. Wojciech Bogacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Z pierwszych ustaleń wynika, że byk, który był przyczyną tragedii, znajdował się na uwięzi.

Na miejscu zdarzenia w Słopnicach natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli szczegółowe śledztwo. Ich zadaniem jest dokładne ustalenie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do śmierci 68-letniego mężczyzny. Policjanci zabezpieczyli teren gospodarstwa, przeprowadzili oględziny i przesłuchali świadków, aby zrekonstruować przebieg wydarzeń. Sekcja zwłok z pewnością pomoże określić dokładną przyczynę zgonu i rodzaj obrażeń.

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