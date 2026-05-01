Britney Spears wyszła z odwyku i trafi przed sąd. Wiemy, co grozi gwieździe popu

Amerykańska wokalistka zdobyła ogromną popularność pod koniec lat 90. i szybko zdominowała międzynarodowy rynek muzyczny. Jej debiutancki album „...Baby One More Time” zapewnił jej absolutny rekord sprzedaży wśród nastoletnich wykonawców. Niestety późniejsze skandale oraz problemy w życiu osobistym doprowadziły do ubezwłasnowolnienia Britney Spears, co przez lata wywoływało zaniepokojenie jej miłośników, które nie ustaje do dzisiaj.

Britney Spears trafia na odwyk. Synowie piosenkarki zainterweniowali po aresztowaniu

Funkcjonariusze policji zatrzymali 44-letnią artystkę 4 marca, ponieważ prowadziła samochód w stanie nietrzeźwości i ewidentnie traciła kontrolę nad maszyną. Służby postanowiły jednak, że policyjne zdjęcia z z dnia tego incydentu nie zostaną udostępnione mediom. Sytuacja uległa zmianie tuż po wyjściu z aresztu, gdy Britney Spears przeprowadziła szczerą rozmowę ze swoimi synami i podjęła decyzję o leczeniu. To właśnie 19-letni Jayden oraz 20-letni Sean przekonali matkę do specjalistycznej pomocy, dzięki czemu od 12 kwietnia przebywała ona w ośrodku odwykowym.

Kłopoty Britney Spears z wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura w Los Angeles stawia zarzuty

Według informacji przekazywanych przez amerykańskie media wokalistka wyszła już z ośrodka leczenia uzależnień i powróciła do swojej posiadłości tuż przed nadchodzącą rozprawą. Śledczy oficjalnie oskarżyli 44-latkę o kierowanie samochodem marki BMW pod wpływem alkoholu. Przedstawiciele prokuratury w hrabstwie Ventura w pobliżu Los Angeles zaznaczyli, że charakter zarzutów pozwala na nieobecność oskarżonej podczas zaplanowanego na 5 maja posiedzenia sądu. Obecnie nie ma pewności, czy piosenkarka stawi się przed obliczem sędziego osobiście, czy też w całości zda się na reprezentację adwokacką.

Kalifornijskie prawo przewiduje precyzyjne kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jeśli w sprawie nie występują żadne dodatkowe okoliczności obciążające, maksymalny wyrok za tego typu przestępstwo wynosi rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Wymiar sprawiedliwości najczęściej orzeka jednak karę w zawieszeniu z okresem próby wynoszącym od trzech do pięciu lat, a także dotkliwe sankcje finansowe oraz obowiązek ukończenia wielomiesięcznego programu reedukacyjnego.

