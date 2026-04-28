Harry Styles oświadczył się znanej piosenkarce? Cena pierścionka zaręczynowego zwala z nóg

Relacja Harry'ego Stylesa i Zoë Kravitz od miesięcy przyciąga ogromną uwagę mediów oraz fanów na całym świecie. Choć obie gwiazdy konsekwentnie unikają publicznych wyznań na temat swojego uczucia, niejednokrotnie widywano je razem podczas prywatnych wyjść. Charyzmatyczny duet od dawna wzbudza zainteresowanie, a według najświeższych doniesień - para postanowiła przenieść swój związek na kolejny etap i się zaręczyć.

Harry Styles i Zoë Kravitz zaręczeni? Para unika rozgłosu

Z informacji przekazanych przez magazyn „People” wynika, że Harry Styles oświadczył się Zoë Kravitz, a artystka bez wahania powiedziała „tak”. Zakochani nie zdecydowali się jednak na publiczne ogłoszenie tej nowiny, dzieląc się swoim szczęściem wyłącznie w wąskim gronie najbliższej rodziny. Pierwsze wzmianki o ich romantycznej relacji pojawiły się w sierpniu 2025 roku. Od tego czasu zakochani są regularnie fotografowani przez paparazzi podczas wspólnych spacerów, jednak oficjalnie wciąż milczą na temat łączącego ich uczucia.

Pierścionek zaręczynowy wzbudził podziw. Harry wydał fortunę?

Lawina spekulacji ruszyła zaledwie kilka dni temu, gdy fotoreporterzy uwiecznili na zdjęciach Zoë Kravitz z niezwykle okazałą biżuterią na dłoni. Wątpliwości rozwiał wkrótce brytyjski „Daily Mail”, który ustalił, że widoczna na fotografiach błyskotka to w rzeczywistości oficjalny dowód miłości od wokalisty. Jak podaje dziennik, Harry Styles zamówił unikalny projekt pierścionka zaręczynowego, płacąc za niego okrągły milion dolarów. Na ten moment wszystkie te doniesienia pozostają jednak wyłącznie w sferze medialnych pogłosek.

Burzliwe życie uczuciowe. Z kim spotykał się Harry Styles?

Życie prywatne brytyjskiego wokalisty budziło ogromne emocje już w czasach jego występów w popularnej grupie One Direction. Początkowo najgłośniej komentowano jego kontrowersyjny związek z dużo starszą, nieżyjącą już prezenterką Caroline Flack. W kolejnych latach zagraniczna prasa rozpisywała się o rzekomych romansach gwiazdora z takimi osobistościami jak Kendall Jenner oraz Taylor Swift. Bezpośrednio przed domniemanym związaniem się z Zoë Kravitz, muzyk widywany był u boku kanadyjskiej aktorki, Taylor Russell.

