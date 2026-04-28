Viki Gabor przerywa milczenie po trudnych miesiącach. Znamy listę jej letnich koncertów

Koniec przerwy. Viki Gabor odnosi się do głośnych plotek

Ostatni czas obfitował w niezwykle dynamiczne zmiany w życiu młodej gwiazdy. Po tym, jak na rynek trafił jej krążek „Spektrum uczuć” – wyprodukowany przez Malika Montanę, a promowany przez takie hity jak „Wszystko co mam” oraz „Peligroso” – piosenkarka zdecydowanie ograniczyła swoją obecność w przestrzeni publicznej. Atmosferę wokół niej podgrzały doniesienia z końcówki grudnia 2025 roku, kiedy wzięła romski ślub, mający stanowić formę tradycyjnych zaręczyn. Sama wokalistka początkowo milczała. Dopiero w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Eski postanowiła krótko odnieść się do narastających domysłów wokół swojego rzekomego zamążpójścia.

No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej - przyp. red.), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu. (...) Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie "Spektrum uczuć", dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. Myślę, że warto posłuchać tych piosenek - powiedziała reporterowi Eska.pl.

Zaledwie kilka dni temu nazwisko wokalistki znów pojawiło się na czołówkach portali, tym razem z powodu poważnych problemów z prawem, w jakie wpadł jej ojciec. Piosenkarka natychmiast odcięła się od kryminalnej działalności Dariusza G., podkreślając w specjalnym komunikacie, że w swoim życiu zawsze kieruje się bezwzględną uczciwością. Na szczęście dla jej sympatyków, po fali trudnych wiadomości, artystka miała też dobre wieści. Gwiazda ogłosiła właśnie pierwsze plenerowe występy, na których pojawi się latem 2026 roku.

Viki Gabor stawia na muzykę i chroni prywatność

Od samych początków swojej kariery Viki Gabor dążyła do tego, by komunikować się ze światem przede wszystkim za pośrednictwem swoich utworów. Mimo statusu jednej z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce, piosenkarka stara się omijać branżowe intrygi i mocno pilnuje swoich osobistych spraw. Podczas jednej z rozmów z dziennikarzami Eski, gwiazda podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat relacji miłosnych w świetle reflektorów.

Ciężko jest to ukryć w pełni. Jestem osobą medialną i pewnie coś by wyciekło. Jestem osobą, która lubi prywatność, ale od czasu do czasu oczywiście można się tym pochwalić, że udaje ci się w życiu, że masz fajną drugą połówkę i masz super związek - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Gdzie wystąpi Viki Gabor? Lista koncertów w 2026 roku

Wszystko wskazuje na to, że artystka na dobre wraca do występowania na żywo. Na oficjalnej witrynie internetowej wokalistki zamieszczono właśnie harmonogram nadchodzących imprez plenerowych z jej udziałem. Przedstawiciele gwiazdy podkreślają, że to zaledwie wstępna lista letnich koncertów i wkrótce pojawią się kolejne ogłoszenia. Warto więc na bieżąco monitorować jej stronę. Poniżej przedstawiamy dotychczas zaplanowane koncerty:

26 maja 2026 r. – Toruń (Występ podczas koncertu Polsatu „Nie ma jak u mamy”)

31 maja 2026 r. – Międzyborów (Dni Międzyborowa)

6 czerwca 2026 r. – Toruń (Występ na „Koncercie Pod Wspólnym Niebem”)

7 czerwca 2026 r. – Grodków (Koncert, wstęp wolny)

13 czerwca 2026 r. – Grudziądz (Występ w ramach „Koncertu Przystań wolności”)

19 czerwca 2026 r. – Złotów (Koncert, wstęp wolny)

20 czerwca 2026 r. – Łazy (Koncert, wstęp wolny)

27 czerwca 2026 r. – Radom (Występ w ramach Trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej)

4 lipca 2026 r. – Drawsko Pomorskie (Koncert, wstęp wolny)

11 lipca 2026 r. – Pełczyce (Koncert, wstęp wolny)

26 lipca 2026 r. – Płock (Koncert podczas LATO ZET 2026)

8 sierpnia 2026 r. – Lublin (Występ na Trasie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej)

29 sierpnia 2026 r. – Siechnice (Koncert, wstęp wolny)

30 sierpnia 2026 r. – Myszyniec (Koncert, wstęp wolny)

5 września 2026 r. – Psary (Koncert, wstęp wolny)

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"