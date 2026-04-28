Muzyk rockowy usunął sobie żebra, by robić... autofellatio?! On sam odniósł się do plotki

Dziś już muzyka rockowa i metalowa nie są tak popularne, jak przed laty, a gwiazdy, kojarzone z tym brzmieniem nie budzą tak dużych emocji, jak przed laty. Nie da się jednak ukryć, że w latach 80. i 90. to właśnie wokaliści, gitarzyści, basiści czy perkusiści największych zespołów gitarowych znajdowały się na świeczniku i to o nich rozpisywały się media na całym świecie.

Szczególnie dużo uwagi poświęcano pewnym wątkom, dotyczącym stylu życia gwiazd rocka i metalu, który określano jako hedonistyczny - pełen używek, kobiet, romansów, doznań i życia 'tu i teraz'. To właśnie w tym kontekście w przestrzeni publicznej pojawiały się szokujące niekiedy pogłoski o danych artystach czy artystkach. Z pewnością jedną z najpopularniejszych jest ta, jakoby kontrowersyjny gwiazdor metalu, Marilyn Manson, zdecydował się wyciąć sobie kilka żeber tylko po to, aby móc wykonywać na sobie... autofellatio! Okazuje się, że muzyk nie jest jedynym, wokół którego krążyła taka plotka.

Nieoczekiwanie dowiadujemy się, że na przełomie lat 90. i 2000. bardzo podobna historia krążyła wokół Maynarda Jamesa Keenana. To amerykański wokalista, autor tekstów, znany z takich zespołów, jak Tool, A Perfect Circle oraz Puscifer.

W nowym wywiadzie dla portalu "Loudersound" muzyk postanowił odnieść się do kilku najdziwniejszych plotek na swój temat, z którymi zetknął się w trakcie kariery. O ile pojawiają się też dość niewinne, jak chociażby oskarżenia o to, jakoby Keenan nienawidził swoich fanów, o tyle pojawiła się też taka, która brzmi naprawdę dziwacznie.

Okazuje się, że o liderze Toola, tak jak o wspomnianym wyżej Marilynie Mansonie, plotkowano, jakoby zdecydował się na usunięcie sobie żebra tylko po to, aby umożliwić zadowalanie samego siebie. Keenan odrzuca ten mit mówiąc, że gdyby coś takiego w ogóle byłoby możliwe, to zdecydowałby się na taki krok już dawno, jak dodaje, nigdy nie usunął sobie jednak żadnego żebra.

Zawsze znajdzie się jakaś głupota, na przykład że wyciąłem sobie żebro, żeby się samemu zadowalać. Gdyby to było możliwe, dawno bym wyrwał żebro. Ale nie, nie zrobiłem tego - deklaruje muzyk w wywiadzie.

