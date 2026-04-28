Kto zgarnie Kryształową Kulę? Maserak nie wytrzymał i zdradził kulisy

Szokujące kulisy „Tańca z Gwiazdami”! Maserak zdradza, kto ma największe szanse w finale

Emocje wokół tanecznego show rosną z odcinka na odcinek. Widzowie coraz goręcej dyskutują o tym, kto zasługuje na wygraną, a w sieci nie brakuje spekulacji i gorących komentarzy. W tej atmosferze szczególnego znaczenia nabierają opinie ekspertów. A gdy mówi ktoś taki, jak Maserak trudno przejść obok tego obojętnie. Szok, co wyjawił w rozmowie z "Super Expressem".

"Taniec z Gwiazdami": Czy wygra internet? Maserak komentuje szanse Kędzierskiego

Zapytany wprost o swojego faworyta, Rafał Maserak postawił na dyplomację. Jednocześnie zaznaczył, że poziom rywalizacji jest bardzo wysoki i liczy na wyrównany finał. Nie ukrywał jednak, że różnice między uczestnikami są widoczne.

Ja nie chcę tutaj faworyzować, ani też w jakiś sposób naprowadzać na kogoś, kto miałby wygrać tę edycję. Uważam, że tanecznie będzie mocna rywalizacja, mam nadzieję, że finał będzie naprawdę wyrównany. A teraz patrzę po parach, no to każdy widzi gołym okiem, kto jest bardzo dobry, a kto jest słaby - mówi nam Rafał Maserak.

W dalszej części rozmowy dał jednak do zrozumienia, że w jego ocenie kilka par zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty. Wśród najmocniejszych nazwisk według "Super Expressu" są m.in. Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Gamou Fall czy Paulina Gałązka. To właśnie oni najczęściej pojawiają się w kontekście finału i walki o zwycięstwo. Co na to Maserak?

Ja bym cztery... mamy tutaj pary, które bym typował i łatwo chyba do powiedzenia, kto zasługuje na ten finał. Teraz już wydaje mi się, że każda z tych par fantastycznie tańczy - mówi nam Maserak.

Nie zabrakło też wątku Piotr Kędzierski, który tańczy w parze z Magdaleną Tarnowską. Ich występy wzbudzają sporo emocji, a w sieci pojawiają się głosy, że za ich popularnością stoi silne wsparcie fanów influencera Bagiego. Czy to może przechylić szalę zwycięstwa? Maserak nie ukrywa, że w programie liczy się przede wszystkim taniec, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z mechanizmów rządzących show.

Wiesz, co ja będę zawsze za tańcem i też będę zawsze za tym, żeby ten taniec był na pierwszym miejscu, ale jak widać to w naszym programie, różne rzeczy się dzieją, więc chcę być mile zaskoczony - mówi na zakończenie rozmowy Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

