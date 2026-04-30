Nowe fakty w sprawie oskarżonego muzyka. Prokuratura: D4vd kupił narzędzia zbrodni w internecie

D4vd oskarżony o zbrodnię na 14-letniej Celeste. Sprawa wstrząsnęła światem

Amerykański piosenkarz i gwiazda TikToka, David Anthony Burke, działający pod pseudonimem D4vd, został aresztowany 16 kwietnia tego roku. Powodem zatrzymania było szokujące odkrycie w jego Tesli, gdzie w 2025 roku służby odnalazły zmasakrowane ciało 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Z ustaleń wynika, że nastolatka zaginęła w 2023 roku, krótko po tym, jak wyznała rodzinie, że spotyka się z niejakim Davidem. Mimo ciążących na nim zarzutów, z których wynika perspektywa najsurowszej z możliwych kar, muzyk stanowczo odpiera oskarżenia.

Gwiazdor może usłyszeć wyrok śmierci

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuratora okręgowego w Los Angeles, 21-latek miał zamordować dziewczynę, by uniknąć skandalu, który zniszczyłby jego karierę. Według śledczych łączyła ich relacja o charakterze seksualnym, a nastolatka zagroziła ujawnieniem prawdy. Biorąc pod uwagę fakt, że D4vd miał poznać Celeste, gdy ta miała raptem 11 lat, groziłyby mu poważne konsekwencje za przestępstwa na tle seksualnym. Obecnie, zgodnie z prawem stanu Kalifornia, za morderstwo grozi mu kara śmierci (choć jej wykonywanie objęte jest moratorium). Sytuację muzyka pogarsza fakt, że na jego urządzeniach oraz w chmurze iCloud śledczy mieli znaleźć materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich. Do tych informacji dołączają teraz kolejne, mrożące krew w żyłach ustalenia prokuratury.

20

Śledczy ujawniają: D4vd kupił piły łańcuchowe przez internet. Muzyk nadal zaprzecza winie

Mimo zapewnień D4vd-a o niewinności, zarówno w kwestii zabójstwa, jak i wykorzystania 14-latki, prokuratura przekonuje o solidności zgromadzonych dowodów. Na rozprawie 29 kwietnia muzyk ponownie oświadczył, że nie jest winny zarzucanych mu czynów, a kolejne przesłuchanie przełożono na koniec maja. Tymczasem do sądu trafiły kolejne dokumenty prokuratury, które wywołały falę oburzenia.

Z ustaleń śledczych wyłania się makabryczny obraz. Według nich, Celeste zginęła w domu muzyka od kilkunastu pchnięć nożem. Później, na przełomie kwietnia i maja 2025 r., używając fałszywych danych, D4vd miał dokonać zakupów na Amazonie i w Home Depot, nabywając przedmioty mające ułatwić mu ukrycie zwłok. W zamówieniu miały się znaleźć między innymi dwie piły łańcuchowe, dmuchany basen, łopata oraz worek. Ponadto, podczas pierwszych przeszukań posesji w ubiegłym roku, policjanci natrafili na piec osiągający temperaturę 1600 stopni Celsjusza. Prokuratorzy są przekonani, że Burke zamierzał całkowicie zniszczyć ciało, jednak jego plan się nie powiódł. Adwokaci muzyka zapowiadają zaciętą walkę w sądzie, twierdząc, że zebrane dowody ostatecznie dowiodą jego niewinności.