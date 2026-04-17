Amerykański raper D4vd trafił za kratki. Jest podejrzany o zabójstwo 14-latki

Zatrzymanie muzyka D4vd przez funkcjonariuszy z Los Angeles

Przedstawiciele Departamentu Policji w Los Angeles poinformowali, że D4vd został pozbawiony wolności w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Służby mundurowe zdecydowały o aresztowanie rapera całkowicie bez prawa do opuszczenia go za kaucją. Dziennikarze serwisu TMZ ustalili, że ujęcie piosenkarza miało miejsce w posiadłości na terenie Los Angeles, w której gwiazdor ostatnio przebywał. Miejscowy prokurator okręgowy przekazał w oficjalnym komunikacie, że postawienie artysty przed wymiarem sprawiedliwości nastąpiło ponad siedem miesięcy po makabrycznym odkryciu rozkładających się zwłok młodej ofiary w pojeździe marki Tesla należącym do muzyka.

Makabryczne odkrycie w Tesli piosenkarza D4vda

Ta sprawa zszokowała opinię publiczną we wrześniu 2025 roku, kiedy to na strzeżonym policyjnym parkingu przeszukano elektryczne auto celebryty. We wnętrzu samochodu ujawniono rozczłonkowane ludzkie szczątki, a szczegółowe ekspertyzy kryminalistyczne pozwoliły definitywnie ustalić, że ofiarą jest zaledwie 14-letnia dziewczyna. Stacja telewizyjna NBC Los Angeles przekazała, że zmarła to poszukiwana od dłuższego czasu nieletnia Celeste Rivas, której zaginięcie oficjalnie zgłoszono w miejscowości Lake Elsinore. Nastolatka zapadła się pod ziemię jeszcze w 2023 roku, natomiast z relacji jej matki wynikało jednoznacznie, że w tamtym okresie spotykała się ona z partnerem noszącym imię David.

Bliscy pogrążyli D4vda swoimi zeznaniami

Od samego początku prowadzonego postępowania organy ścigania nieoficjalnie traktowały amerykańskiego twórcę jako pierwszoplanowego podejrzanego o zamordowanie Celeste Rivas. W listopadzie minionego roku powołano specjalną wielką ławę przysięgłych, przed którą kulisy tego mrocznego śledztwa zreferowała zastępczyni prokuratora, Beth Silverman. Ostateczna decyzja o zatrzymaniu gwiazdora zapadła bezpośrednio po wielogodzinnym przesłuchaniu kluczowych świadków z jego najbliższego otoczenia zawodowego i prywatnego. Swoimi informacjami z wymiarem sprawiedliwości podzielili się między innymi menedżer wokalisty, Robert Morgenroth, a także jego bliski przyjaciel i znany streamer o pseudonimie Neo Langston.

Kim jest D4vd?

Urodzony w 2005 roku wokalista, który w branży rozrywkowej ukrywa się pod pseudonimem D4vd, tak naprawdę nazywa się David Anthony Burke i jest niezwykle popularnym w Stanach Zjednoczonych piosenkarzem. Amerykanin zdobył ogólnoświatową rozpoznawalność przede wszystkim za sprawą wiralowych hitów „Romantic Homicide” oraz „Here With Me”, które w początkowej fazie kariery nagrywał w swoim własnym domu przy użyciu telefonu komórkowego i aplikacji BandLab. Zanim zajął się profesjonalnym tworzeniem autorskich kompozycji, budował swoją rzeszę fanów poprzez publikowanie w internecie materiałów wideo poświęconych rozgrywkom w grę Fortnite.