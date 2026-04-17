Piotr Rubik wylądował na wózku inwalidzkim. Co się stało?! Zobaczcie zdjęcia!

Piotr Rubik na wózku!

Agata i Piotr Rubikowie do niedawna wydawali się żyć w USA swoim najlepszym życiem. Dlatego widok artysty na wózku inwalidzkim zaskoczył, jeśli nie zszokował, jego fanów. Nic dziwnego! W końcu 57-letni muzyk jest w sile wieku, nigdy też nie skarżył się na poważniejsze dolegliwości. Kiedy żona Piotra opublikowała w sieci ujęcie z mężem, który poruszał się nie na własnych nogach, a właśnie na wózku, posypały się pytania o zdrowie artysty.

Co się stało? Rubik wszystko wyjaśnił.

Piotr Rubik wyznał, co się stało

Rubik ze względu na medialny szum postanowił opowiedzieć, co się wydarzyło.

Od wczoraj w internecie mnóstwo newsów a propos mojego pobytu w szpitalu. Wszystko ze mną w porządku. Miałem zastrzyk w dysk na rwę kulszową i to się tutaj robi w szpitalu. Więc mam nadzieję, że po mojej rwie za chwilę nie będzie śladu i tylko ja się rwę do was na koncerty w przyszłym tygodniu. Ty też się rwij z domu i przybądź do Legionowa i Puław - napisał Piotr na InstaStory i dodał również anglojęzyczną wersję.

Byłem na zastrzyku w dysk, który ma zmniejszyć stan zapalny, który powoduje powstanie rwy kulszowej. Taki zastrzyk robi się tutaj w warunkach szpitalnych, a jak coś się robi w warunkach szpitalnych, to zawsze cię potem wywożą wózkiem do samochodu, ponieważ takie mają procedury - dodał artysta.

Jego żona niedługo później opublikowała pełne radości i słońca nagranie ze wspólnego spaceru po plaży i napisała:

Dzień dobry z plaży. Piotr już zszedł z wózka i prawie dorównuje mi kroku.

Wyjaśnienia Rubika, a także nagrania z plaży sprawiły, że fanom muzyka na pewno kamień spadł z serca! Być może tym chętniej spotkają się ze swoim idolem? Atak rwy kulszowej i doniesienia o hospitalizacji okazały się doskonałą okazją do zareklamowania koncertów, które odbędą się już niebawem, bo 25 i 26 kwietnia.

