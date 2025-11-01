Wakacje ze świnkami! Rubikowie na Bahamach mają niecodzienne towarzystwo

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-01 19:26

Piotr Rubik z rodziną wybrał się na tropikalne wakacje, które trudno nazwać zwyczajnymi. Rajskie plaże, turkusowa woda i… świnki pływające w oceanie! Takich towarzyszy urlopu nie spotyka się często, ale jak widać po zdjęciach – Rubikowie świetnie odnaleźli się w tej egzotycznej scenerii.

Wakacje Rubików - ocean, słońce i chrumkające towarzystwo

Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami spędzają urlop na Bahamach, a dokładnie na jednej z wysepek słynących z żyjących tam… dzikich świń. To prawdziwa atrakcja turystyczna – tzw. Pig Beach, czyli plaża, gdzie świnki beztrosko pływają z ludźmi w ciepłej, krystalicznej wodzie.

Zobacz też: Córka Rubika pozuje w bikini. Ona ma dopiero 16 lat?

Na zdjęciach widać, jak Agata Rubik w różowym bikini z uśmiechem na twarzy karmi jedną nich, a Piotr i dziewczynki również próbują swoich sił w zaprzyjaźnianiu się z nowymi znajomymi. Na kolejnych ujęciach rodzina pozuje z maleńkimi prosiaczkami, które śpią wtulone w liście palmowe, a Agata z przyjaciółką trzymają w ramionach dwa różowe maluchy, śmiejąc się od ucha do ucha. Na najbardziej rozbrajającym zdjęciu Piotr Rubik całuje żonę, a tuż obok pozuje… zadowolona z życia świnia, która wygląda, jakby też chciała dołączyć do pocałunku. Ten kadr to murowany hit internetu!

Zobacz też: Agata Rubik ujawniła, skąd mają pieniądze na życie w USA. Teraz już nikt nie ma wątpliwości

Fani zachwyceni: „Najlepsze towarzystwo!”

Pod wakacyjnymi zdjęciami pojawiła się fala komentarzy. Internauci piszą: „Świnki kradną show!”, „Ale raj na ziemi!”, „Tylko Rubikowie potrafią mieć takie towarzystwo na wakacjach”. I trudno się nie zgodzić – trudno o bardziej pozytywną galerię z podróży. Zamiast luksusowych jachtów i sztucznego blichtru – słońce, piasek i proste, szczere szczęście.

„Pływające świnki” to wizytówka Bahamów. Zwierzęta żyją tam półdziko, a miejscowi dbają o nie jak o lokalne gwiazdy. W sieci pełno jest nagrań z turystami karmiącymi świnki z ręki lub pływającymi z nimi w oceanie. Teraz do tego grona dołączyli Rubikowie, którzy pokazali, że nawet na końcu świata można znaleźć... idealne towarzystwo do zdjęć.

Zobacz też: Fryzura na miarę amerykańskiego snu. Agata Rubik ujawnia koszty wizyty u fryzjera córki!

Agata Rubik, Piotr Rubik - wakacje na Bahamach
21 zdjęć
Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"
Super Express Google News
Sonda
Wolisz wakacje all inclusive, czy podróżowanie na własną rękę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGATA RUBIK
PIOTR RUBIK
WAKACJE GWIAZD