Wakacje ze świnkami! Rubikowie na Bahamach mają niecodzienne towarzystwo

Wakacje Rubików - ocean, słońce i chrumkające towarzystwo

Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami spędzają urlop na Bahamach, a dokładnie na jednej z wysepek słynących z żyjących tam… dzikich świń. To prawdziwa atrakcja turystyczna – tzw. Pig Beach, czyli plaża, gdzie świnki beztrosko pływają z ludźmi w ciepłej, krystalicznej wodzie.

Na zdjęciach widać, jak Agata Rubik w różowym bikini z uśmiechem na twarzy karmi jedną nich, a Piotr i dziewczynki również próbują swoich sił w zaprzyjaźnianiu się z nowymi znajomymi. Na kolejnych ujęciach rodzina pozuje z maleńkimi prosiaczkami, które śpią wtulone w liście palmowe, a Agata z przyjaciółką trzymają w ramionach dwa różowe maluchy, śmiejąc się od ucha do ucha. Na najbardziej rozbrajającym zdjęciu Piotr Rubik całuje żonę, a tuż obok pozuje… zadowolona z życia świnia, która wygląda, jakby też chciała dołączyć do pocałunku. Ten kadr to murowany hit internetu!

Fani zachwyceni: „Najlepsze towarzystwo!”

Pod wakacyjnymi zdjęciami pojawiła się fala komentarzy. Internauci piszą: „Świnki kradną show!”, „Ale raj na ziemi!”, „Tylko Rubikowie potrafią mieć takie towarzystwo na wakacjach”. I trudno się nie zgodzić – trudno o bardziej pozytywną galerię z podróży. Zamiast luksusowych jachtów i sztucznego blichtru – słońce, piasek i proste, szczere szczęście.

„Pływające świnki” to wizytówka Bahamów. Zwierzęta żyją tam półdziko, a miejscowi dbają o nie jak o lokalne gwiazdy. W sieci pełno jest nagrań z turystami karmiącymi świnki z ręki lub pływającymi z nimi w oceanie. Teraz do tego grona dołączyli Rubikowie, którzy pokazali, że nawet na końcu świata można znaleźć... idealne towarzystwo do zdjęć.

