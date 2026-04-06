Ciężko chora Hanna Bieluszko jeszcze w tym miesiącu miała pojawić się na scenie! Dyrektor teatru komentuje

Adrian Nychnerewicz
Aga Kwiatkowska
2026-04-06 13:26

Hanna Bieluszko (71 l.) przechodzi najstraszniejszy okres w swoim życiu. Gwiazda "M jak miłość" i "Barw szczęścia" walczy o zdrowie. Zabójcza choroba sieje w jej organizmie spustoszenie. Aktorka mierzy się teraz z niepełnosprawnością i potrzebuje ogromnych środków na leczenie! Za dwa tygodnie miała pojawić się na scenie.

Hanna Bieluszko walczy o powrót do zdrowia

Widzowie pokochali Hannę Bieluszko za role doktor Reni w "M jak miłość" i Krystyny w "Barwach szczęścia". Mogliśmy oglądać ją jeszcze w emitowanych w tym roku odcinkach. Ale że nagrywane są z dużym wyprzedzeniem, nikt nie spodziewał się, że dziś z aktorką jest aż tak źle. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy na jej leczenie. Hanną Bieluszko opiekuje się nią fundacja Votum z Wrocławia, pomagająca osobom z niepełnosprawnościami.

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka - o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie. Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć - czytamy na stronie zbiórki.

W kilka dni udało się zebrać blisko połowę z wyznaczonego celu, który ustawiono na 200 tys. zł. 

Chora aktorka pod koniec kwietnia miała pojawić się na scenie

Gwiazda gra nie tylko w serialach, ale również na deskach teatru. Od dawna (od 1992 r.!) jest związana z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jak się okazuje, pod koniec kwietnia Bieluszko miała pojawić się na scenie! Na stronie placówki widnieje w obsadzie "Dziadów". Spektakle zaplanowano na 22-25.04. Co na to dyrektor teatru?

Hania jest częścią naszej teatralnej rodziny. Wszyscy ją wspieramy i głęboko wierzymy, że szybko do nas wróci, że wróci na scenę. Jest bardzo lubianą aktorką i widzowie także czekają na moment, aż będą znowu mogli ją ponownie zobaczyć na scenie – mówi w rozmowie z "Super Expressem" dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski.

Na rychły powrót aktorki na scenę i plany seriali liczą również fani gwiazdy.

