Honorata Skarbek cierpi przez chore jelita. Nie uwierzycie, ile pieniędzy wydała na diagnozę i leczenie!

To już 4 lata z chorobą. I nie jest lepiej!

Honorata Skarbek zdobyła się na niezwykle szczere wyznanie dotyczące swojego zdrowia. Okazuje się, że gwiazda od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami jelitowymi, które znacząco wpływają na jej codzienne życie! Choć na scenie zawsze promienieje energią, w rzeczywistości artystka musi toczyć cichą walkę z chorobą. Niestety, schorzenia jelit potrafią być wyjątkowo uciążliwe i nieprzewidywalne. Bóle brzucha, nagłe pogorszenie samopoczucia, silne wzdęcia, kłopoty z trawieniem to tylko część problemów, z jakimi musi się mierzyć gwiazda, a których nie rozwiązuje nawet restrykcyjna dieta.

Zobacz także: Honorata Skarbek otwarcie o problemach ze zdrowiem. Nie jest dobrze

Skarbek nie ukrywa, że bywają momenty naprawdę trudne. Choroby jelit wymagają bowiem ogromnej dyscypliny: odpowiedniego odżywiania, unikania stresu i stałej kontroli lekarskiej. Honorata o wszystkim opowiedziała w sieci. Wyznała, że na leczenie wydała już fortunę.

100 tysięcy złotych - tyle Honorata Skarbek wydała na diagnozę i leczenie

Skarbek wydała już około 100 tys. zł na badania, wizyty u specjalistów, leczenie w Polsce i za granicą. Walka z SIBO jest wyczerpująca - i fizycznie, i psychicznie, i finansowo.

Moje jelita od 4 lat niszczą mi życie. Aż chce mi się płakać, jak o tym mówię, bo po prostu nie mogę normalnie żyć. Miałam już w swojej jelitowej karierze kilkunastu specjalistów, lekarzy, dietetyków. Leczyłam się w Polsce, za granicą. Wydałam na to już ponad 100 tysięcy złotych. Na wszystkie te już desperackie w pewnym momencie próby odzyskania zdrowia i normalnego funkcjonowania, bo przez to jestem tak naprawdę wykluczona z normalnego życia. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie jem, moje jelita normalnie funkcjonują - opowiadała Honorata, niemal płacząc.

Zobacz także: Honorata Skarbek nie jest już singielką. Wymowne słowa gwiazdy o partnerze

I dodała:

Za każdym razem, kiedy spożywam jakikolwiek posiłek, pojawia się u mnie wzdęcie, jakbym była w szóstym, ósmym miesiącu ciąży. (...) Jest to coś, co wykańcza mnie psychicznie każdego dnia, bo moje całe życie obraca się tylko i wyłącznie wokół brzucha, wokół jelit, wokół jedzenia. I aż chce mi się płakać, jak o tym mówię, bo po prostu nie mogę normalnie żyć. I to nie chodzi o to, że jakaś dziewczyna jest załamana, bo ma wzdęty brzucha, jest szczupła i źle wygląda w sukience.

Piosenkarka podkreśliła, że nie zależy jej na wyglądzie, ale na zdrowiu. Aspekty wizualne mają drugorzędne znaczenie, choć w przypadku kariery w show-biznesie choroba oczywiście wpływa na pracę.

Zobacz także: Piękna gwiazda trafiła na SOR. Jej twarz została zmasakrowana. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Mimo przeciwności Honorata Skarbek nie zamierza się poddać, wciąż szuka pomocy:

Mi totalnie niszczy to życie i totalnie nie wiem, gdzie na ten moment mogę jeszcze szukać pomocy. Jestem otwarta na każdą możliwość.

Skarbek dodała, że cierpi również na endometriozę. Na TikToku wymieniła też mnóstwo badań, które przeszła, ale poprawy nie widać. W GALERII znajdziecie filmiki, które Honorata nagrała w poszukiwaniu zrozumienia i dobrych rad.

Zobacz także: Co za talia! Honorata Skarbek zachwyca figurą jak marzenie. Najlepsze wcięcie w show-biznesie?

Zobacz więcej zdjęć. Wiktoria Gąsiewska w minibikini. Tak dokazuje na wakacjach pod palmami!

Honorata Skarbek szczerze o tym, kto jej pomógł w trudnych chwilach. Jej odpowiedź was zaskoczy

