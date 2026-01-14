Co za talia! Honorata Skarbek zachwyca figurą jak marzenie. Najlepsze wcięcie w show-biznesie?

„Nowy rok, stara ja”. Honorata Skarbek stawia na świadome dbanie o siebie

W najnowszym wpisie artystka jasno daje do zrozumienia, że nie wierzy w szybkie efekty ani sezonowe zrywy. Stawia na konsekwencję i słuchanie własnego ciała – przez cały rok, a nie tylko „od święta”.

Nowy rok, stara ja, czyli dbanie o siebie przez cały rok – nie tylko od święta, dlatego wciąż weryfikuję i sprawdzam co jest dla mnie najlepsze

– napisała Honorata Skarbek. Jak podkreśla, na jej formę składa się znacznie więcej niż tylko treningi czy wygląd zewnętrzny. Honorata coraz częściej otwarcie mówi o zdrowiu i sygnałach, jakie wysyła jej organizm. Zwraca uwagę na temat, o którym wiele osób wciąż wstydzi się mówić – jelita i ich wpływ na samopoczucie, sen i regenerację.

Wybór odpowiednich produktów, odpowiednich treningów, a nawet odpowiedniej ilości snu i regeneracji, to przy moich wrażliwych jelitach podstawa”

– przyznała szczerze. Gwiazda podkreśla, że dbanie o ciało zaczyna się od środka, a ignorowanie zdrowia wcześniej czy później odbija się także na wyglądzie.

Bransoletka biometryczna nie kłamie. Gwiazda pokazała „dowody”

W relacji Honorata poszła o krok dalej i pokazała konkretne dane ze swojej bransoletki biometrycznej. Zestawiła jakość snu w dniach, gdy jej organizm funkcjonuje prawidłowo, z tym, co dzieje się podczas problemów zdrowotnych. „Zobaczcie w rolce screeny z mojej bransoletki biometrycznej, jak wygląda mój sen, kiedy mam spokojne jelita, a jak podczas ich zaburzonej pracy” – napisała. „Dlatego tak ważne jest, aby o nie dbać!” Czy to właśnie ta szczerość sprawiła, że wpis odbił się szerokim echem w sieci, czy odealna fgura piosenkarki, od której trudno oderwac wzrok?

Zobacz też: Honorata Skarbek z gołym brzuchem skradła show Izabeli Janachowskiej. Nie dało się oderwać od niej oczu! A co z innymi?

Internet zachwycony formą, ale docenia też szczerość

Choć zdjęcia Honoraty Skarbek rozpaliły wyobraźnię fanów i wywołały falę komentarzy o „najlepszym wcięciu w show-biznesie”, wielu obserwatorów zwraca uwagę na coś jeszcze – dojrzałe i świadome podejście do własnego ciała. Zamiast presji perfekcji, gwiazda promuje równowagę, regenerację i uważność. A efekt? Figura, która zachwyca – i przekaz, który trafia do tysięcy osób.

Honorata Skarbek pokazuje, że prawdziwa forma to nie tylko wygląd, ale też zdrowie i konsekwencja. A internet… cóż, znów nie może oderwać wzroku.

Nie przegap: Półnaga Steczkowska wybiegła na śnieg. Została nagrana. Szybko usunęli to wideo. TYLKO U NAS