Co za talia! Honorata Skarbek zachwyca figurą jak marzenie. Najlepsze wcięcie w show-biznesie?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-01-14 22:36

Internet patrzy tylko na jedno. Honorata Skarbek opublikowała nagranie, w którym prezentuje się w obcisłym, różowym komplecie, a jej talia robi prawdziwą furorę. Komentarze posypały się lawinowo, a fani nie kryją zachwytu nad formą gwiazdy. Sama Honorata studzi jednak emocje i tłumaczy, że jej sylwetka to nie kwestia przypadku ani chwilowej diety cud.

„Nowy rok, stara ja”. Honorata Skarbek stawia na świadome dbanie o siebie

W najnowszym wpisie artystka jasno daje do zrozumienia, że nie wierzy w szybkie efekty ani sezonowe zrywy. Stawia na konsekwencję i słuchanie własnego ciała – przez cały rok, a nie tylko „od święta”.

Nowy rok, stara ja, czyli dbanie o siebie przez cały rok – nie tylko od święta, dlatego wciąż weryfikuję i sprawdzam co jest dla mnie najlepsze

– napisała Honorata Skarbek. Jak podkreśla, na jej formę składa się znacznie więcej niż tylko treningi czy wygląd zewnętrzny. Honorata coraz częściej otwarcie mówi o zdrowiu i sygnałach, jakie wysyła jej organizm. Zwraca uwagę na temat, o którym wiele osób wciąż wstydzi się mówić – jelita i ich wpływ na samopoczucie, sen i regenerację.

Wybór odpowiednich produktów, odpowiednich treningów, a nawet odpowiedniej ilości snu i regeneracji, to przy moich wrażliwych jelitach podstawa”

– przyznała szczerze. Gwiazda podkreśla, że dbanie o ciało zaczyna się od środka, a ignorowanie zdrowia wcześniej czy później odbija się także na wyglądzie.

Bransoletka biometryczna nie kłamie. Gwiazda pokazała „dowody”

W relacji Honorata poszła o krok dalej i pokazała konkretne dane ze swojej bransoletki biometrycznej. Zestawiła jakość snu w dniach, gdy jej organizm funkcjonuje prawidłowo, z tym, co dzieje się podczas problemów zdrowotnych. „Zobaczcie w rolce screeny z mojej bransoletki biometrycznej, jak wygląda mój sen, kiedy mam spokojne jelita, a jak podczas ich zaburzonej pracy” – napisała. „Dlatego tak ważne jest, aby o nie dbać!” Czy to właśnie ta szczerość sprawiła, że wpis odbił się szerokim echem w sieci, czy odealna fgura piosenkarki, od której trudno oderwac wzrok?

Zobacz też: Honorata Skarbek z gołym brzuchem skradła show Izabeli Janachowskiej. Nie dało się oderwać od niej oczu! A co z innymi?

Internet zachwycony formą, ale docenia też szczerość

Choć zdjęcia Honoraty Skarbek rozpaliły wyobraźnię fanów i wywołały falę komentarzy o „najlepszym wcięciu w show-biznesie”, wielu obserwatorów zwraca uwagę na coś jeszcze – dojrzałe i świadome podejście do własnego ciała. Zamiast presji perfekcji, gwiazda promuje równowagę, regenerację i uważność. A efekt? Figura, która zachwyca – i przekaz, który trafia do tysięcy osób.

Honorata Skarbek pokazuje, że prawdziwa forma to nie tylko wygląd, ale też zdrowie i konsekwencja. A internet… cóż, znów nie może oderwać wzroku.

Nie przegap: Półnaga Steczkowska wybiegła na śnieg. Została nagrana. Szybko usunęli to wideo. TYLKO U NAS

Honorata Skarbek
30 zdjęć
Honorata Skarbek szczerze o tym, kto jej pomógł w trudnych chwilach. Jej odpowiedź was zaskoczy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HONORATA SKARBEK