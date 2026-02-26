Honorata Skarbek nie jest już singielką. Wymowne słowa gwiazdy o partnerze

Honorata Skarbek o życiu prywatnym

Honorata Skarbek, szerzej kojarzona również pod pseudonimem Honey, to weteranka polskiego show biznesu, która swoją karierę budowała na internetowej popularności i radiowych przebojach. Mimo że w dorosłe życie wchodziła w blasku fleszy, konsekwentnie stara się stawiać granicę między pracą a sferą osobistą. O jej związkach wiadomo zazwyczaj tyle, ile sama zdecyduje się pokazać. Ostatnio jednak artystka postanowiła nieco otworzyć się przed mediami.

Wyznanie Honey. To do tych osób zwraca się po pomoc

Piosenkarka ma za sobą trudniejszy czas związany z problemami zdrowotnymi, które zaprowadziły ją do szpitala. Mimo to nie zrezygnowała z obecności na premierze serialu dokumentalnego "DODA" czy też gali Bestsellery Empiku 2025, gdzie tradycyjnie pojawia się co roku. To właśnie tam doszło do rzadkiego wyznania. W rozmowie z reporterką serwisu "Pudelek" padło pytanie o osoby, do których gwiazda zwraca się o wsparcie w kryzysowych momentach. Skarbek bez wahania wymieniła na pierwszym miejscu swojego partnera, ucinając tym samym domysły na temat bycia singielką.

Partner Honoraty Skarbek pozostaje anonimowy

Deklaracja o posiadaniu partnera nie oznacza jednak, że Honey zamierza wprowadzić go na salony. Artystka wciąż strzeże tożsamości swoich najbliższych i nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących ich relacji. W przeszłości zabierała głos w sprawach sercowych głównie wtedy, gdy musiała dementować plotki o rzekomych romansach ze znanymi osobami. Obecnie skupia się na pielęgnowaniu własnego szczęścia z dala od medialnego zgiełku i wścibskich pytań.

"Strzegę swojej prywatności i bardzo dużo ludzi o nim nie wie, bo to jest fragment mojego życia, którym nigdy nie dzieliłam się w mediach i tak też zostanie. [...] Jestem szczęśliwa, ale jestem też wymagającym człowiekiem co do szczęścia i jego definicji, więc wychodzę z założenia, że w życiu piękne są tylko chwile i tylko w tych chwilach możemy być prawdziwie szczęśliwi" - podsumowała w wywiadzie dla wspomnianego portalu.

