Staś z "W pustyni i w puszczy" walczy z nowotworem! Tomasz Mędrzak teraz ma 71 lat

Wszyscy uwielbiali go za rolę Stasia z "W pustyni i w puszczy"
Kiedy w 1973 r. Polacy ruszyli do kin, by oglądać ekranizację powieści Henryka Sienkiewicza "W Pustyni i w puszczy", nagle bardzo głośno zrobiło się o 19-letnim Tomaszu Mędrzaku. Przystojny nastolatek szybko zawojował serca Polek i udowodnił, że ma ogromny potencjał. Mędrzak grał w serialu "Dom", gdzie wcielał się w Leszka Talara, a w 2015 r. można było zobaczyć go w "Na dobre i na złe". Jednak swoją karierę aktorską związał nie ze światem filmu, a teatru. Lista jego ról odgrywanych na deskach teatrów jest bardzo długa.
Pod koniec marca tego roku gwiazdor na facebookowym profilu własnego teatru, który przed laty założył razem z innymi aktorami, poinformował, że zmaga się z ciężką chorobą.
Zobacz także: Zagrała Nel w filmie "W pustyni i w puszczy". Zyskała ogromną popularność, a potem zniknęła. Tak zmieniła się Monika Rosca
Tomasz Mędrzak ma 71 lat, walczy z nowotworem
Mędrzak w 2009 r. powołał do życia Teatr TM. 26 marca na koncie placówki na Facebooku napisał:
Szanowni Państwo, Drodzy nasi Widzowie, z powodu mojej choroby nowotworowej i przebiegającej chemioterapii Teatr TM zmuszony jest znacznie ograniczyć swoją działalność, ale wszystko przed nami!
I dodał ważne słowa dotyczące badań oraz profilaktyki:
Proszę często się badać, tak jak ja to robiłem i wybierać lekarzy z powołania, podobnie jak aktorów w teatrze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzę Państwu przedstawień mądrych, pięknych, które nas uczą, bawią, zmieniają lub upewniają w dokonanych wyborach życiowych, tych doczesnych i duchowych.
Zobacz także: Dziecięce gwiazdy PRL-u. Jak się zmieniły przez lata i co teraz robią?
Zobacz więcej zdjęć. Henryk Gołębiewski teraz i przed laty. Był dziecięcą gwiazdą, stoczył się na dno. Ale to już przeszłość