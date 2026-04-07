Staś z "W pustyni i w puszczy" walczy z nowotworem! Tomasz Mędrzak teraz ma 71 lat

Wszyscy uwielbiali go za rolę Stasia z "W pustyni i w puszczy"

Kiedy w 1973 r. Polacy ruszyli do kin, by oglądać ekranizację powieści Henryka Sienkiewicza "W Pustyni i w puszczy", nagle bardzo głośno zrobiło się o 19-letnim Tomaszu Mędrzaku. Przystojny nastolatek szybko zawojował serca Polek i udowodnił, że ma ogromny potencjał. Mędrzak grał w serialu "Dom", gdzie wcielał się w Leszka Talara, a w 2015 r. można było zobaczyć go w "Na dobre i na złe". Jednak swoją karierę aktorską związał nie ze światem filmu, a teatru. Lista jego ról odgrywanych na deskach teatrów jest bardzo długa.

Pod koniec marca tego roku gwiazdor na facebookowym profilu własnego teatru, który przed laty założył razem z innymi aktorami, poinformował, że zmaga się z ciężką chorobą.

Tomasz Mędrzak ma 71 lat, walczy z nowotworem

Mędrzak w 2009 r. powołał do życia Teatr TM. 26 marca na koncie placówki na Facebooku napisał:

Szanowni Państwo, Drodzy nasi Widzowie, z powodu mojej choroby nowotworowej i przebiegającej chemioterapii Teatr TM zmuszony jest znacznie ograniczyć swoją działalność, ale wszystko przed nami!

I dodał ważne słowa dotyczące badań oraz profilaktyki:

Proszę często się badać, tak jak ja to robiłem i wybierać lekarzy z powołania, podobnie jak aktorów w teatrze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzę Państwu przedstawień mądrych, pięknych, które nas uczą, bawią, zmieniają lub upewniają w dokonanych wyborach życiowych, tych doczesnych i duchowych.

