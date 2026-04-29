Ed Sheeran zgolił włosy. Internauci przypominają wokaliście znajomość z Łatwogangiem

Stream Łatwoganga bije światowe rekordy

Dziewięciodniowa akcja Łatwoganga to przełomowy moment w dziejach internetu, i to nie tylko polskiego. Piotrek podczas swojej długiej transmisji na YouTubie bez przerwy słuchał utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zapraszał do siebie liczne gwiazdy. Efektem tych działań było zgromadzenie ponad 250 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, co jest rekordem na skalę światową. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem, a informacje o nim pojawiają się w mediach na całym świecie.

Gwiazdy solidaryzują się i golą głowy podczas transmisji u Łatwoganga

Łatwogang wraz z zaproszonymi gośćmi wyznaczał kolejne finansowe progi, których przekroczenie skutkowało goleniem głów. Ten gest solidarności z pacjentami onkologicznymi przyciągał kolejnych darczyńców. Wśród osób, które zdecydowały się na drastyczną zmianę fryzury, znaleźli się m.in. Maffashion, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino, Maciej Kurzajewski oraz Kevin Mglej.

Ed Sheeran prezentuje nową fryzurę

We wtorek, 28 kwietnia, nowym wizerunkiem zaskoczył Ed Sheeran. Wokalista zaprezentował się fanom z ogoloną głową. Choć z opisu zdjęcia wynika, że jego decyzja nie była powiązana z inicjatywą Łatwoganga (z którym kiedyś nagrał polskojęzyczny utwór), to polscy internauci błyskawicznie powiązali ten fakt z głośną akcją charytatywną, zalewając profil artysty komentarzami.

Polscy fani zalewają profil Ed Sheerana oznaczeniami Łatwoganga

Znajomość Eda Sheerana z Łatwogangiem sięga sierpnia 2025 roku, kiedy to muzyk przebywał we Wrocławiu z okazji swoich koncertów. Twórcy spotkali się i wspólnie nagrali wideo na TikToka podczas rowerowej przejażdżki po wrocławskim rynku. Wtedy to Łatwogang zapytał piosenkarza, ile polubień potrzeba, aby nagrali wspólną piosenkę. Sheeran rzucił wyzwanie zebrania miliona lajków, co udało się zrealizować, a efektem współpracy stała się polska wersja utworu "Azizam".

Kiedy brytyjski artysta pokazał się bez włosów, polscy fani postanowili odświeżyć pamięć o tej znajomości. Sekcja komentarzy pod najnowszym zdjęciem Sheerana pełna jest odniesień do Piotrka. Sam wokalista tak argumentuje swoją decyzję o zmianie wyglądu:

„Tak, zgoliłem włosy. Chciałem to zrobić, żeby symbolicznie zacząć od nowa. W moim życiu dzieje się teraz mnóstwo nowych rzeczy. Uwielbiam to i myślę, żeby zostać przy tej fryzurze na dłużej” - poinformował w opisie do posta.

