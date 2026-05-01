Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-01 18:03

Agata Dziarmagowska, szerzej znana jako Dziarma, dała się poznać za sprawą programów "Mam Talent!" i "X-Factor". W ostatnim czasie hip-hopowa artystka skupia się na życiu osobistym: niedawno wzięła ślub, a teraz przekazała ważną, ale i radosną wiadomość. Wraz z mężem spodziewa się dziecka! Jak nie ukrywa, od dawna o tym marzyła.

Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie
Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie Dziarma Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie Dziarma
Dziarma od samego początku swojej kariery udowadniała, że nie boi się wyzwań i podąża własną ścieżką. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się od programów "Mam Talent!" oraz "X-Factor", gdzie zyskała rozpoznawalność i sympatię widzów. Mimo że nie wygrała żadnego z nich, determinacja pozwoliła jej na kontynuowanie kariery. Dziś ma też na głowie ważniejsze sprawy!

Dziarma ogłasza ciążę. Nowy teledysk poruszył fanów

1 maja ukazał się najnowszy singiel piosenkarki, zatytułowany "WSZYSTKO". Dziarma absolutnie zaskoczyła jednak ogłoszeniem ważnej wiadomości: wraz z mężem spodziewa się dziecka. 28-letnia artystka pokazała w mediach społecznościowych ciążową sesję, którą wykonała na planie równie wzruszającego teledysku do nowego kawałka. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego rok Dziarmagowska poinformowała fanów o ślubie. Jak pisała w sieci, był to najszczęśliwszy dzień jej życia.

Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie
Piosenkarka spełniła wielkie marzenie! Gwiazdy pospieszyły z gratulacjami

Natychmiast fani hip-hopowej artystki złożyli jej gratulacje za pomocą platform społecznościowych oraz w sekcji komentarzy pod nowym teledyskiem na YouTube. Dziarma nie ukrywa własnego szczęścia, które mnoży od czasu ślubu z ukochanym.

"Spełniło się moje największe marzenie" - napisała krótko piosenkarka na Instagramie.

Ciepłych słów nie szczędzili też koledzy i koleżanki ze świata show biznesu. W komentarzach na Instagramie gratulacje Dziarmie i jej partnerowi przekazali Ada Fijał, Julia Wieniawa, Karolina Gilon, Roxie Węgiel czy też znana z Eurowizji ukraińska raperka - alyona alyona. Do życzeń szczęścia i zdrowia dołącza się redakcja "Super Expressu".

