Dziarma ogłosiła radosną nowinę! Artystka spełniła swoje wielkie marzenie

Dziarma od samego początku swojej kariery udowadniała, że nie boi się wyzwań i podąża własną ścieżką. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się od programów "Mam Talent!" oraz "X-Factor", gdzie zyskała rozpoznawalność i sympatię widzów. Mimo że nie wygrała żadnego z nich, determinacja pozwoliła jej na kontynuowanie kariery. Dziś ma też na głowie ważniejsze sprawy!

Dziarma ogłasza ciążę. Nowy teledysk poruszył fanów

1 maja ukazał się najnowszy singiel piosenkarki, zatytułowany "WSZYSTKO". Dziarma absolutnie zaskoczyła jednak ogłoszeniem ważnej wiadomości: wraz z mężem spodziewa się dziecka. 28-letnia artystka pokazała w mediach społecznościowych ciążową sesję, którą wykonała na planie równie wzruszającego teledysku do nowego kawałka. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego rok Dziarmagowska poinformowała fanów o ślubie. Jak pisała w sieci, był to najszczęśliwszy dzień jej życia.

Piosenkarka spełniła wielkie marzenie! Gwiazdy pospieszyły z gratulacjami

Natychmiast fani hip-hopowej artystki złożyli jej gratulacje za pomocą platform społecznościowych oraz w sekcji komentarzy pod nowym teledyskiem na YouTube. Dziarma nie ukrywa własnego szczęścia, które mnoży od czasu ślubu z ukochanym.

"Spełniło się moje największe marzenie" - napisała krótko piosenkarka na Instagramie.

Ciepłych słów nie szczędzili też koledzy i koleżanki ze świata show biznesu. W komentarzach na Instagramie gratulacje Dziarmie i jej partnerowi przekazali Ada Fijał, Julia Wieniawa, Karolina Gilon, Roxie Węgiel czy też znana z Eurowizji ukraińska raperka - alyona alyona. Do życzeń szczęścia i zdrowia dołącza się redakcja "Super Expressu".

