Julia Wieniawa i Grażyna Torbicka na pokazie Le Défilé L’Oréal Paris – wolność, równość i siostrzeństwo w sercu Paris Fashion Week

Symboliczne miejsce – Hôtel de Ville – nadało wydarzeniu dodatkowej mocy i znaczenia. To właśnie tu w XVIII wieku rozgrywały się rewolucyjne protesty, a w XIX wieku rodziły się ruchy kobiece i walka o równość płac. Po raz ósmy od 2017 roku Le Défilé L’Oréal Paris celebrował siostrzeństwo, a także synergię pomiędzy najnowocześniejszą wiedzą w dziedzinie urody a światem mody. Nowo mianowany ekspert ds. makijażu Harold James wraz ze swoim zespołem artystów, a także ekspert fryzjerski Stéphane Lancien ze swoją ekipą, stworzą ikoniczne stylizacje, wyznaczając inspiracje w makijażu i fryzurach na nadchodzący sezon.

Po raz ósmy od 2017 roku Le Défilé L’Oréal Paris celebrował siostrzeństwo oraz synergię pomiędzy światem urody i mody. Publiczność mogła podziwiać międzynarodową plejadę ambasadorek marki: Gillian Anderson, Marie Bochet, Cindy Brunę, Violę Davis, Jane Fondę, Bebe Vio Grandis, Arianę Greenblatt, Lumę Grothe, Kendall Jenner, Aję Naomi King, Evę Longorię, Andie MacDowell, Helen Mirren i Aishwaryę Rai.

Na wybiegu nie zabrakło także polskich akcentów. Już po raz drugi w pokazie wzięła udział Julia Wieniawa, wyszła podczas show dwukrotnie. Raz sama, a raz w towarzystwie innych globalnych ambasadorek – Kendal Jenner, Jane Fondy, Helen Mirren, Andie MacDowell, Gillian Anderson, Evy Longorii, Cary Delevingneoraz Ariany Grindelballt. A swój debiut na paryskim wybiegu L’Oréal Paris zaliczyła Grażyna Torbicka – ambasadorka marki od 2016 roku.

Choć Paryż był główną sceną wydarzenia, specjalne transmisje i spotkania towarzyszące odbyły się również w wielu innych miastach na całym świecie, aby jak najwięcej osób mogło poczuć atmosferę pokazu i usłyszeć przesłanie marki: piękno to siła i wolność każdej kobiety.

