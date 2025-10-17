Emily Ratajkowski była jedną z wielu gwiazd, które stawiły się na pokazie bielizny Victoria's Secret, by na wybiegu zrobić przepiękny show i wyglądać absolutnie zjawiskowo. Wszystkie gwiazdy - czy to doświadczone modelki, czy celebrytki, czy kobiety odnoszącej sukcesy np. w sporcie - które wzięły udział w pokazie, przyciągały spojrzenia pełne podziwu.

Emily Ratajkowski zadebiutowała podczas wydarzenia, bo choć ma 34 lata, w branży jest od 20 i może pochwalić się ciałem stworzonym do prezentowania bielizny i strojów kąpielowych, to wcześniej nie brała udziału w pokazach kultowej bieliźnianej marki. Obok niej na wybiegu zaprezentowały się ikony mody, które kolorowe skrzydła przywdziewały już lata temu: Candice Swanepoel, Adriana Lima, Lily Aldridge czy Alessandra Ambrosio.

Emily Ratajkowski jako rozkwitający kwiat

Emily spokojnie mogłaby zostać kolejnym aniołkiem Victoria's Secret! Gdy postawiła stopę na wybiegu podczas tegorocznego pokazu, nie można było oderwać od niej oczu - wysoka, smukła, lekko opalona Ratajkowski paradowała w skąpej, koronkowej, różowej bieliźnie ozdobiona ogromnymi płatkami kwiatów.

Miała rozpuszczone, gładko uczesane włosy, w uszach spore kolczyki, na dłoniach rękawiczki, a na stopach delikatne sandałki, które błyszczącym paskiem okalały jej łydkę. Ozdoba sięgała aż do kolan.

Emily, podobnie jak jej koleżanki po fachu, odsłoniła sporo ciała. Różowa bielizna ładnie odcinała się od jej oliwkowej skóry, a na pierwszym planie był umięśniony, płaski, wręcz wklęsły, brzuch.

Emily Ratajkowski ma polskie korzenie

Ratajkowski urodziła się w Londynie i pochodzi z amerykańskiej rodziny, ale jej tata ma polskie korzenie. Emily czuje się Polką, nawet celebruje polskie święto niepodległości.

