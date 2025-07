Emily Ratajkowski w dwóch paskach udających bikini. Gdy ona się ubierze, to i tak wygląda na rozebraną!

Emily Ratajkowski od lat robi karierę w amerykańskim show-biznesie. Choć urodziła się w Londynie, jest trochę "nasza" - wszystko za sprawą polskich korzeni. A jak nasza, to wiadomo - piękna! Ratajkowski pracowała jako modelka już w wieku 14 lat, a 20 lat później wciąż wygląda jak milion dolarów. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia w kostiumie kąpielowym!

Emily Ratajkowski założyła strój do opalania. Wszystko było widać

Ratajkowski nadal działa w modelingu, ale pojawiała się też w filmach i teledyskach. Od udziału w klipie do "Blurred Lines" Robina Thicke'a zaczęła się jej kariera na światową skalę oraz ogromna rozpoznawalność. Jej twarzy i smukłego ciała z charakterystycznym, wręcz wklęsłym, brzuchem, nie dało się zapomnieć. Od nagrania wideo minęło już 12 lat, a Emily wciąż jest na topie.

Gwiazda prężnie rozwija się też w sieci. Na samym tylko Instagramie jej profil ma 29 mln obserwatorów. To doskonały wynik. Ostatnio modelka dała im powód do komentowania. Opublikowała bowiem serię fotek, do których pozowała bardzo skąpo ubrana. W jej przypadku to nic nadzwyczajnego, jednak strój który wybrała, przyciągał wzrok jak mało co.

Ratajkowski ubrana? Bardziej rozebrana

Emily pozowała do zdjęć przy basenie, w tle widać błękitne niebo i zieleń. "Adriaticcc" - napisała. Ujęcia zostały polubione już aż ponad 600 tysięcy razy, a internauci zostawili ponad 3 tys. komentarzy.

Modelka Irina Shayk zostawiła ikonki ognia, a inni pisali:

"Perfekcja", "Sexy", "Ciało!", "Po prostu wspaniale", "Bardzo sexy", "Ładnie", "O Panie".

Byli i tacy, którzy pytali... o książkę, którą widać na murku obok Ratajkowski. Dowcipnisie!

