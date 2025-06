Niemal goła Heidi Klum! 52-letnia gwiazda zasłoniła się jedynie dłonią

Lata mijają, ludzie się starzeją, nawet gwiazdy wyglądają jakby dojrzalej, a gładkolicą Heidi Klum nadal rozpiera energia godna 20-latki. 52-letnia gwiazda nieustannie podbija branżę modelingową - a to reklamuje bikini, a to wskoczy w zmysłową bieliznę, a to swoją wciąż młodzieńczą twarzą będzie reklamować kosmetyki...

Zobacz także: Heidi Klum w samej bieliźnie. Zrzuciła niemal wszystko dla męża młodszego o 16 lat. I pokazała to w sieci

Ale to nie koniec. Klum nie tylko pracuje na przyspieszonych obrotach, ona żyje w szalonym tempie. Podróżuje, wspiera swoje dorosłe i dorastające dzieci, których ma aż czworo (Leni to 21-latka, Henry ma 20 lat, Johan 19, Lou 16), i każdą wolną chwilę stara się spędzać u boku młodszego o 16 lat męża. A przy tym Heidi wydaje się radosna i zadowolona z życia. Może to kwestia tego, że dorobiła się milionów, a na dodatek znalazła prawdziwą miłość?

Zobacz także: Joan Collins skończyła 92 lata i wciąż paraduje w bikini. "Młodziutki" mąż i gruba warstwa makijażu znacznie ją odmładzają. Zobaczcie

Heidi Klum po uszy zakochana w mężu

Heidi Klum i Tom Kaulitz poznali się ponad 7 lat temu - w lutym 2018 r. Dużo później gwiazda wyznała, że gdy spotkali się na przyjęciu, nie była w stanie na niego patrzeć - tak ją pociągał. W kwietniu 2018 r. coraz częściej przyłapywano ich razem, a w miesiąc później zakochani pojawili się razem na czerwonym dywanie. Wszystko potoczyło się bardzo szybko.

Zobacz także: Przerażająca siostra Michaela Jacksona! Jej twarz wygląda jak maska. Na nowym zdjęciu mocno się odmłodziła

W grudniu 2018 r. Tom oświadczył się Heidi, a ona nie mogła odmówić. Jeszcze zanim doszło do romantycznych oświadczyn, muzyk wypytał dzieci Klum, czy nie mają nic przeciwko. Cała czwórka była podekscytowana tajemniczym planem Toma i pomogła mu z zaręczynami.

Wkrótce doszło do ślubu. Para przysięgła sobie miłość i wierność 22 lutego 2019 r. - rok po pierwszym spotkaniu. W sierpniu zakochani wyprawili wesele we Włoszech. Było luksusowo, ale i nonszalancko, a więc bardzo w stylu Heidi i Toma. Sporo młodszy od modelki muzyk od ponad 7 lat jest w nią wpatrzony jak w obrazek.

Zobacz także: "Będę to robić do siedemdziesiątki!" Wielkie obietnice Heidi Klum

Heidi Klum zachwyca urodą

Klum zachwycała urodą ponad 30 lat temu, a teraz promienieje dojrzałym pięknem. Ostatnio w sieci pokazała, jak szykuje się do wyjścia - zanim nałożono jej makijaż, siedziała półnaga, więc zrobiła sobie selfie, które wrzuciła do sieci.

Odkryła prawie wszystko! Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Zobacz także: Katie Price była ślicznotką! Teraz ma 46 lat i przeraża. Operacje plastyczne totalnie ją zmieniły

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kotońska pręży się w skąpym bikini. Z dumą odsłoniła zrobiony biust