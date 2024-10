"Będę to robić do siedemdziesiątki!" Wielkie obietnice Heidi Klum

Heidi Klum nie zamierza się ubierać jak matrona. Modelka przysięga, że nawet jako 70-latka będzie zakładać kuse stroje

Heidi Klum (51 l.) znana jest z tego, że chętnie pokazuje w mediach społecznościowych prywatne chwile. Trochę golizny, fotka z małżeńskiej sypialni... dla niemieckiej top modelki to chleb powszedni. Na imprezach chętnie pokazuje się w wydekoltowanych strojach. Choć Heidi Klum wygląda świetnie i młodo, niektórzy sądzą, że ostatnio trochę przesadziła. W podcaście Call Her Daddy niemiecka modelka odniosła się do krytyki, jaka spadła na nią po tym, jak pojawiła się w obcisłej, cekinowej i wydekoltowanej różowej sukni na Paryskim Tygodniu Mody. Niektórzy złośliwcy wytykali Heidi Klum jej wiek i niedopasowanie kreacji do niego. Ona odpowiada zdecydowanie, że zamierza pokazywać ciało co najmniej do siedemdziesiątki!

"Wielokrotnie mówiłam, że prawdopodobnie będę chodzić w minispódniczce w wieku 70 lat, jeśli będę miała na to ochotę"

„Cały czas słyszę pytanie o minispódniczkę: „Jak długo zamierzasz nosić minispódniczkę?” Wielokrotnie mówiłam, że prawdopodobnie będę chodzić w minispódniczce w wieku 70 lat, jeśli będę miała na to ochotę, jeśli będę chciała pokazać nogi” — mówi Heidi Klum. „Widzę wszystkie swoje wady. Takie jest życie. Starzejesz się (...). Ale koniec końców nadal patrzę w lustro i czuję się dobrze ze sobą. Wciąż mam chęć do zakupów, robienia zabawnych rzeczy, robienia fryzury, makijażu. Nadal mam w sobie ogień. Nadal kocham zabawne rzeczy i nadal biegam po plaży z wystawionymi piersiami i tak naprawdę mnie to wszystko nie obchodzi” — powiedziała Heidi.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

