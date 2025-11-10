Dua Lipa i Krzysztof Stanowski nakryci na trybunach na tym samym meczu! Mamy zdjęcia, cały świat ich widział

Brytyjska piosenkarka przyjechała do stolicy Argentyny w ramach trasy koncertowej Radical Optimism Tour, podczas której wystąpiła dwukrotnie dla lokalnej publiczności. Po koncertach postanowiła poczuć ducha latynoskiego futbolu, co szybko zauważyli kibice i media społecznościowe.

Dua Lipa zapozowała w koszulkach klubów, które rywalizują ze sobą od lat

W sieci pojawiły się zdjęcia, na których Dua Lipa pozuje z legendą Boca Juniors, Juanem Romanem Riquelme, trzymając koszulkę z własnym nazwiskiem i numerem 10 – symbolem największych gwiazd. Klub przywitał ją z entuzjazmem, publikując wpis: "Uwielbiam energię i ludzi – są niesamowici", cytując słowa piosenkarki.

Nieco później fani River Plate również mogli świętować – piosenkarka zapozowała z uśmiechem, trzymając w rękach koszulkę ich zespołu. Wygląda więc na to, że Dua Lipa postanowiła pozostać neutralna i dla świętego spokoju piosenkarka obejrzała mecz w koszulce tamtejszej reprezentacji...

Krzysztof Stanowski na jednym meczu z Dua Lipą

Choć fani dobrze wiedzą, że Dua Lipa sympatyzuje z Arsenalem i Liverpoolem, teraz pokazała, że jej piłkarskie zainteresowania sięgają daleko poza Anglię. Jak sama kiedyś przyznała: "Liverpool zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim sercu, ale w domu muszę uważać – tata i brat kibicują Arsenalowi!".

Co ciekawe, na meczu Boca z River na trybunach pojawił się też Krzysztof Stanowski. Znany dziennikarz był pod ogromnym wrażeniem, tego co przeżył na stadionie La Bombonera.

"Dużo w życiu widziałem, nie policzę stadionów, na których byłem. Ale to jest koniec. Zamknięcie gry. Futbol nie oferuje niczego więcej niż Boca Juniors - River Plate na La Bombonerze. Absolutna magia" - napisał założyciel "Kanału Zero" na platformie "X".

