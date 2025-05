Krzysztof Stanowski od lat jest w świecie mediów. To znany dziennikarz sportowy. Niedawno ogłosił, że chce spróbować swoich sił w polityce i zamierza kandydować w tegorocznych wyborach prezydenckich. To sprawiło, że o Stanowskim zrobiło się bardzo głośno. My sprawdziliśmy, jak mieszka Stanowski. Jaki ma dom? Będziecie pod wrażeniem, bo mało kto może pochwalić się taką willą!

Dom Krzysztofa Stanowskiego to istny pałac w środku lasu! Jak mieszka Stanowski?

Krzysztof Stanowski może się pochwalić bardzo eleganckim i nowoczesnym domem pod Warszawą, który śmiało można nazwać wręcz rezydencją. Stanowski mieszka w pięknym miejscu, bo jego dom jest otoczony dosłownie... lasem! Wszędzie rosną piękne, wysokie sosny. Do m robi ogromne wrażenie, bo jest zaprojektowany w nowoczesnym, prostym stylu. Dużo tam szkła, ale we wnętrzach są też drewniane elementy, które dodają przytulnego charakteru. W środku królują modne kolory: szarości, szafiry, czy elementy żółtego.

Altanka, miejsce do wypoczynku i uprawniania sportu. Tak wygląda leśna posiadłość Stanowskiego

i Autor: SE

Ogromne wrażenie robi też otoczenie domu Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz ma tak ogromną posesję, że do koszenia wykorzystuje profesjonalny sprzęt, czyli kosiarkę - traktorek. Stanowski zaplanował posiadłość tak, by było tam miejsce do rekreacji: zabawy dla dzieci, uprawniania sportu i wypoczynku. Uwagę zwraca obszerna altanka, w które dziennikarz i jego bliscy mogą wypoczywać. Zdecydowanie, to wszystko trzeba po prostu zobaczyć.

ZDJĘCIA DOMU KRZYSZTOFA STANOWSKIEGO ZNAJDIECIE NIŻEJ

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Następne pytanie

"MAM AMBICJE!" "CHYBA MARZENIA..." Biejat weźmie za łopatę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.