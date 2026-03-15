Górnik - Raków: Karol Nawrocki wygwizdany na meczu?! Poszło o weto ws. SAFE?

Karol Nawrocki był gościem specjalnym podczas meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa.

Gdy spiker poinformował o jego obecności, z trybun poniosły się głośne gwizdy!

Do tej pory prezydent czuł się świetnie w otoczeniu kibiców. Czy ta reakcja ma związek z wetem ws. SAFE?

Karol Nawrocki na meczu po wecie ws. SAFE. Wygwizdany?!

Od czwartku, 12 marca, emocje wokół Karola Nawrockiego nie słabną. Prezydent w specjalnym orędziu poinformował, że nie podpisze ustawy ws. SAFE, a jego decyzja podzieliła naród. We wszelkich sondażach widać, że Polacy podzielili się na dwa obozy, a spora część społeczeństwa krytykuje ruch Nawrockiego. Czy efekty było widać także podczas meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (3:1)?

Prezydent Nawrocki obserwował przełamanie! Zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Raków

Nie możemy tego przesądzić, ale po raz pierwszy po objęciu urzędu Nawrocki spotkał się z taką reakcją kibiców. Wcześniej był w tym środowisku bohaterem i czuł się w otoczeniu kibicowskim jak ryba w wodzie. Tymczasem jak informuje "Dziennik Zachodni", prezydent został wygwizdany na stadionie w Zabrzu.

Informację o obecności Nawrockiego przekazał spiker tuż po pierwszym gwizdku sędziego. Najbardziej zagorzali kibice prowadzący doping mieli to zignorować, natomiast z pozostałych sektorów poniosły się głośne gwizdy. Trudno nie powiązać tego z głośnym wetem, choć warto wspomnieć, że prezydent podpadł obywatelom ze Śląska już wcześniej, gdy zawetował ustawę dot. języka śląskiego. Czy właśnie dlatego spora część kibiców wyraziła swoje niezadowolenie podczas meczu?

Niezadowolonym kibicom humory poprawili piłkarze z Zabrza. Górnik w świetnym stylu wygrał z Rakowem 3:1 i awansował na 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia Karola Nawrockiego i kibiców z tego meczu w powyższej galerii.