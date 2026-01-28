Małgorzata Rozenek-Majdan i Anja Rubik w Paryżu. Która wyglądała lepiej?

Anja Rubik na Paris Fashion Week

Paris Fashion Week tradycyjnie przyciąga największe nazwiska świata mody, a w tym roku w stolicy Francji nie zabrakło także polskich akcentów. Anja Rubik pojawiła się na pokazie Saint Laurent, przyciągając uwagę fotoreporterów i gości swoim minimalistycznym, a jednocześnie efektownym zestawem. Biała koszula z oryginalnym wiązaniem zestawiona ze skórzaną spódnicą midi, ciemnymi rajstopami i białymi szpilkami pokazała, jak perfekcyjnie łączyć klasykę z nowoczesnością. Każdy detal – od perłowych kolczyków po wyrafinowane cięcia ubrań – potwierdzał status Anji Rubik jako ikony stylu.

Małgorzata Rozenek-Majdan zadała szyku w Paryżu

Równie imponująco prezentowała się Małgorzata Rozenek-Majdan, która skorzystała z zaproszenia jednej z marek kosmetycznych i pochwaliła się zdjęciami z Anną Dello Russo – legendarną redaktorką włoskiego "Vogue". Rozenek wybrała długie spodnie w odcieniu nude i sweter z cyrkoniami.

Będąc w Paryżu Gosia skorzystała z okazji i odwiedziła swojego najstarszego syna. Stanisław studiuje projektowanie mody w prestiżowej szkole Institut Français de la Mode. Polska gwiazda miała okazję zwiedzić uczelnię swojego pierworodnego i obejrzeć jego projekty.

Która wyglądała lepiej?

Zarówno Anja Rubik, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan pozowały fotoreporterom, a zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Fani nie szczędzili komplementów – chwalili stylizacje, elegancję i pewność siebie obu gwiazd. Od ich stylizacji aż trudno oderwać oczy. Widać, że każdy szczegół był tu perfekcyjnie przygotowany.

Zobacz w naszej galerii, jak Rubik i Rozenek prezentują się w Paryżu - sercu światowej mody.

