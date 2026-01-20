Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan zasiadły przy jednym stole! Zjednoczyły się w obronie zwierząt? Nawet na siebie nie patrzyły. Są zdjęcia

W poniedziałek 20 stycznia 2026 roku, tuż przed godziną 13:00, Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowały w mediach społecznościowych, że biorą udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chwilę później kamery zarejestrowały je już na sali obrad.

Żony Majdana (była i obecna) usiadły naprzeciwko siebie przy jednym z sejmowych stołów. Widok dwóch skonfliktowanych postaci polskiego show-biznesu w jednym miejscu dla wielu osób był sporym zaskoczeniem. Czyżby panie zdecydowały się porzucić dawne konflikty i wspólnie walczyć o dobro zwierząt?

Sprawa fajerwerków i dobrostanu zwierząt w Sejmie. Doda i Rozenek-Majdan zasiadły przy jednym stole

Tematem obrad była ustawa dotycząca ograniczenia lub całkowitego zakazu używania fajerwerków. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, które co roku masowo cierpią z powodu hałasu i stresu wywołanego przez pirotechnikę.

Zarówno Doda, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan od lat publicznie podkreślają, że los zwierząt nie jest im obojętny. Obie są też właścicielkami czworonogów.

Doda walczy w obronie zwierząt

Doda chwilę przed pojawieniem się w Sejmie nie ukrywała emocji. Jak przyznała, zaproszenie było dla niej ważnym doświadczeniem i kolejnym krokiem w walce o prawa zwierząt.

Jestem bardzo podekscytowana, zostałam zaproszona do Sejmu, do udziału w komisji. Ta będzie od spraw fajerwerków, co prawda, ale będę miała szansę obejrzeć jak to wygląda od środka i przygotować się na nasze równie ważne rzeczy związane ze schroniskami

– powiedziała piosenkarka.

W ostatnich dniach Doda wyjątkowo mocno zaangażowała się w pomoc polskim schroniskom, szczególnie w kontekście siarczystych mrozów. Odwiedzała placówki osobiście, organizowała zbiórki i akcje pomocowe, a temat tzw. "patoschronisk" nagłaśniała w mediach ogólnopolskich.

Rozenek-Majdan z konkretnymi materiałami

Swoją obecność w Sejmie w mediach społecznościowych potwierdziła także Małgorzata Rozenek-Majdan. Gosia od lat angażuje się w sprawy społeczne i obywatelskie, a temat ochrony zwierząt również znajduje się wśród jej priorytetów. Tym razem pojawiła się na komisji z teczką dokumentów i materiałów. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się też obszerna relacja z tego wyjścia.

Wspólny cel ponad różnicami? Doda i Rozenek-Majdan nawet na siebie nie patrzyły

Kamery sejmowe uchwyciły moment, w którym Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan znalazły się przy tym samym stole. Panie nie patrzyły na siebie, a Gosia siedziała przez pewien czas bokiem. Czy ich zaangażowanie w walkę o prawa zwierząt przełoży się na realne zmiany? Mamy nadzieję.

