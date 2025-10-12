Supermodelka Anja Rubik zachwyciła stolicę. Wystarczyło, że TO założyła. Zapachniało wielkim światem!

Anja Rubik, nasza rodzima gwiazda, która już lata temu podbiła świat mody, mimo napiętego kalendarza zawitała do Polski. Przyjechała do Warszawy prosto z Paryża, gdzie trwał tydzień mody. Od razu widać, że Anja to światowa dziewczyna. Zachwyciła nienaganną stylizacją prosto z wybiegu.

Założyła coś, co sprawiło, że nie dało się za nią nie oglądać. Paparazzi "przyłapali" ją, gdy w eleganckim wdzianku paradowała po mieście.

Wystarczył oliwkowy garnitur

Modelka postawiła na szykowny garnitur w męskim stylu w najmodniejszym odcieniu zieleni. Krojem nawiązywał do lat 90., kiedy obszerne garnitury z szerokimi ramionami były prawdziwym hitem. Oliwkowy kolor to idealny wybór na jesień, a krój z szerokimi nogawkami pięknie optycznie wysmukla i wydłuża sylwetkę.

Anja dobrała do tego torebkę z domu mody Yves Saint Laurent, którego głównym projektantem od kilku lat jest jej bliski przyjaciel Anthony Vaccarello. Takie cudo kosztuje ponad 3 tys. euro. Gdy Anja pojawiła się w centrum miasta, by załatwić kilka spraw, wprost nie można było oderwać od niej wzroku.

Niestety polska jesień nie rozpieszcza wysokimi temperaturami, więc smukła gwiazda światowych wybiegów musiała obejmować się ramionami, aby nie zmarznąć. Stylizacja była warta tego poświęcenia, choć gdyby Anja dodała do niej elegancki płaszcz, nie straciłaby na mocy, a Rubik byłoby cieplej.

Anja Rubik się nie zmienia!

Modelka na mieście pokazała się w świetnej stylizacji, którą uzupełniła roztrzepaną blond fryzurką. To jeden z jej znaków rozpoznawczych poza charakterystyczną urodą i nogami aż do nieba. Szczuplutka Rubik, jak zawsze, postawiła na naturalny wygląd. Nie dla niej fikuśne uczesania ani mocne, wyraziste makijaże. 42-latka wybiera w tej kwestii skromność i prostotę.

A że takiemu podejściu jest wierna od lat, to i od lat prezentuje się w zasadzie... tak samo. Czas mija, a 42-letnia gwiazda wciąż wygląda młodzieńczo i promiennie - jak wtedy gdy dopiero zaczynała przygodę z modelingiem.

Warto podkreślić, że Anja Rubik łączy pracę modelki z działalnością społeczną skoncentrowaną głównie na promowaniu rzetelnej edukacji seksualnej młodzieży w Polsce. To ogromne wyzwanie!

