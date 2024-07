Karolak ma poważne problemy?! "Wie pani jak to jest, trzeba komuś dowalić"

Dziś 26 lipca oraz imieniny Anny. Z tej okazji postanowiliśmy zebrać najpiękniejsze i największe gwiazdy z polskiego show-biznesu o tym imieniu. Wśród nich znalazły się Lewandowska, Mucha, Samusionek, Dymna, Kalczyńska, Dereszowska, Wendzikowska, Popek, Korcz, Przybylska, Rubik, Jantar, Starmach, Guzik, Powierza, German, Wyszkoni, Czartoryska, Cieślak, Nehrebecka, Jopek, Jurksztowicz, Lucińska oraz Ibisz.

Zobacz też: Popisy taneczne Anny Lewandowskiej dzielą Polaków. Tak ocenił je Rafał Maserak

Najbardziej znane Anny w polskim show-biznesie

Anna Lewandowska - jej nie trzeba nikomu przedstawiać. Żona Roberta i najbardziej znana polska trenerka. Na samym instagramowym koncie obserwuje ją kilka milionów osób. Prywatnie mama dwóch pięknych córek.

Anna Mucha - aktorka, która sławę i popularność zyskała dzięki serialowi "M jak miłość". Gwiazda przed laty była w głośnym związku z Kubą Wojewódzkim. Od niedawna zasiada w jury kolorowego programu "Czas na Show. Drag Me Out".Anna Samusionek - znana aktorka teatralna i filmowa. Zagrała w takich hitach jak "Na dobre i na złe" czy "Czas honoru".Anna Dymna - to wielka aktorka, znana z ról w filmach "Znachor" czy "Sami Swoi".

Zobacz też: Anna Dymna długo ukrywała swojego syna. Po latach wyznała, dlaczego

Anna Kalczyńska - od lat spełnia się jako dziennikarka telewizyjna. Prowadziła poranny program "Dzień dobry TVN". Jest żoną Macieja Maciejowskiego, z którym ma trójkę dzieci: Jana, Hannę i Krystynę.

Anna Dereszowska - jest aktorką teatralno-musicalową, filmową i telewizyjną oraz piosenkarką. Na stałe współpracuje z teatrem muzycznym Studio Buffo w Warszawie. Zagrała wiele pamiętnych ról filmowych i serialowych.

Anna Wendzikowska - znana aktorka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez lata była reporterką programu "Dzień dobry TVN". Obecnie prowadzi podcast "Ku szczęściu". Jest także autorką książki poradnikowej o tym samym tytule.

Anna Popek - jest dziennikarką, która przez lata pracowała w TVP. W marcu 2024 dołączyła do zespołu Telewizji Republika, gdzie prowadzi programy informacyjne i śniadaniowe.

Zobacz też: Anna Popek jak lwica broni Holecką. Padły nieprawdopodobne słowa

Anna Korcz - znana aktorka. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu "Na Wspólnej". Wiosną 2005 uczestniczyła w pierwszej edycji programu rozrywkowego TVN "Taniec z gwiazdami".

Anna Przybylska - niekwestionowana ikona polskiej kinematografii. Zagrała w wielu kultowych produkcjach. Odeszła 5 października 2014 roku.

Anna Rubik - supermodelka, projektantka mody, prezenterka telewizyjna, osobowość medialna, a także działaczka społeczna.

Anna Jantar - polska piosenkarka. Jedna z ikon muzyki pop polskiej estrady. Od lat zaliczana jest do grona popularnych i słynnych polskich piosenkarek lat 70. XX wieku.

Anna Starmach - osobowość telewizyjna oraz autorka książek kucharskich i portalu kulinarnego.

Anna Guzik - polska aktorka znana z serialu "Hela w opałach".

Anna Powierza - popularność i uznanie fanów zyskała rolą w "Klanie". Ostatnio zrobiło się o niej głośno, kiedy diametralnie zmieniła styl ubierania oraz swoje uczesanie.

Zobacz też: Anna Powierza nie do poznania! Czesia z "Klanu" zaskakuje metamorfozą. Dredy to dopiero początek

Anna German - jedna z bardziej znanych polskich wokalistek. Zmarła wieczorem 25 sierpnia 1982 roku w Warszawie.

Anna Wyszkoni - piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka, kompozytorka, autorka tekstów, prezenterka, spikerka oraz dekoratorka wnętrz. Przez kilka lat była wokalistką zespołu "Łzy".

Anna Czartoryska - aktorka i piosenkarka. Jest żoną Michała Niemczyckiego. Para ma czworo dzieci - Ksawerego, Janinę, Antoniego oraz Stefana.

Anna Cieślak - aktorka teatralna i filmowa. Od 2011 roku działa w zespole Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Anna Nehrebecka - aktorka teatralna i filmowa, działaczka samorządowa. Zagrała w "Ziemi obiecanej" oraz w "Marynia".

Anna Maria Jopek - znana polska wokalistka. Za sprzedaż swoich albumów uzyskała siedem platynowych płyt i dziewięć złotych.

Anna Jurksztowicz - piosenkarka i producentka muzyczna. Ma dwoje dzieci - Radzimira i Marię.

Anna Lucińska - aktorka i modelka, której rozpoznawalność przyniósł udział w serialach - "Malanowski i partnerzy", w którym zagrała detektyw Annę Wilk oraz "Na dobre i na złe" czy "Pierwsza miłość".

Anna Ibisz - aktorka kina polskiego i niemieckiego, prezenterka telewizyjna. Przez jakiś czas była żoną Krzysztofa Ibisza, z którym ma syna, Vincenta.

Najpiękniejsze życzenia dla Anny

Droga Aniu,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Zobacz też: Ponętna Anna Popek w czarnej kreacji. Wszyscy patrzyli tylko na to

Rozwiąż nasz quiz: Błyskawiczny QUIZ. Anie, Aneczki, Anusie i Anny. Rozpoznasz je na zdjęciach?

Błyskawiczny QUIZ. Anie, Aneczki, Anusie i Anny. Rozpoznasz je na zdjęciach? Pytanie 1 z 13 Która Anna śpiewała: "Tyle słońca w całym mieście"? Rusowicz Jantar Wyszkoni Dalej

Sonda Obchodzisz imieniny? TAK NIE CZASAMI